Подробности судебного процесса над секретным пермским сыщиком Агафоновым

Уголовное дело бывшего начальника отдела собственной безопасности (ОСБ) оперативно-поискового бюро (ОПБ) ГУ МВД по Пермскому краю Андрея Агафонова рассматривалось в краевом суде с середины августа. Решение о дальнейшей судьбе экс-силовика принимал судья Сергей Коробейников, он же судил Тимура Бекмансурова, напавшего на пермский университет в 2021 году. Для вынесения приговора Коробейникову потребовалось всего 10 заседаний и полтора месяца, чтобы вынести Агафонову приговор. О том, как проходил процесс — читайте ниже.
Задержание
Подполковник Агафонов возглавлял отдел собственной безопасности и был уволен 20 сентября 2023 года. На следующий день в отношении него было возбуждено уголовное дело. Его задержали 5 октября 2023 года и на следующий день отправили в СИЗО. По данным, «РБК-Пермь», обвинение Агафонову предъявили только 9 октября. Он находился в СИЗО почти восемь месяцев. Агафонову смягчили меру пресечения 10 июня 2024 года и сначала отправили под домашний арест, а потом назначили запрет определенных действий.
Версия следствия
Изначально Агафонову вменяли «слив» данных из служебных информационных баз за деньги. Он тогда признавал причастность к сбору информации о людях, но отрицал получение взяток за это. А перечисление ему денег назвал личными финансовыми взаимоотношениями. Позже к этим статьям добавилось разглашение гостайны. Адвокат Агафонова Ирина Волкова во время очной ставки спросила у свидетеля не является ли он конфидентом. Следователь снял этот вопрос, а сам написал на Агафонова рапорт, что он раскрыл своему адвокату гостайну. Волкову должны были допросить в рамках уголовного дела ее подзащитного, она считала такое положение незаконным, но оспорить это решение не смогла. «Ничего не буду говорить об этом деле», — ответила Волкова URA.RU на вопрос о том, был ли проведен допрос. По данным краевой адвокатской палаты, она более не является адвокатом.
Судебный процесс
В Пермский краевой суд уголовное дело Агафонова поступило 15 августа. В этот же день его передали судье Сергею Коробейникову, который рассматривает наиболее резонансные дела, такие как приговор Тимуру Бекмансурову, напавшему на ПГНИУ и Марату Мусину по кличке «Марик», который был положенцем в колонии. Чтобы принять решение Коробейникову потребовалось 10 судебных заседаний, после чего он удалился в совещательную комнату и огласил резулятивную часть приговора 30 сентября. Представителей СМИ туда не пустили, а жена и гособвинитель от комментариев отказались. В пресс-службе краевого суда корреспонденту URA.RU также не раскрыли количество лет лишения свободы, которое назначено Агафонову. Сослались на то, что это секретная информация. Известно только, что он был задержан сразу после приговора и доставлен с вещами в СИЗО-1 Перми.
Служебные награды
Агафонов является подполковником полиции. Он отдал службе в правоохранительных органах 42 года и уже находится на пенсии. За годы работы в его личном деле накопилось около 120 поощрений. Он имеет медали «За службу в разведке». Приговор ему огласили в день рождения. 30 сентября Агафонову исполнился 51 год.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Новости для жителей Перми и Пермского края, которые ценят свое время, в telegram-канале «Большая Пермь». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!