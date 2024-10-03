Красновишерск в Пермском крае остался без электричества

В Пермском крае жители Красновишерска остались без электроэнергии. Как сообщил глава городского округа Евгений Верещагин, причиной стало повреждение линии.
«Ночью произошло отключение электроэнергии в центральной части города Красновишерска из-за повреждения на кабельной линии. В настоящее время бригады энергетиков ведут восстановительные работы», — написал мэр в соцсети «ВКонтакте».
Верещагин просит жителей «с понимаем отнестись к сложившейся ситуации». Но не все горожане готовы терпеть. Свои негативные комментарии они оставляют на странице администрации. «Сколько можно издеваться над людьми??? Отключения вошли в привычку, стабильно „аварийные ситуации“, теперь еще и воду в центре отключают из-за аварии», — возмущается Анна Россихина. Она переживает, что из-за аварии она переживает, что из-за аварии придется отменить празднование дня рождения сына. «Тепла нет, воды горячей нет, то газа нет. Все какие-то проблемы и как будто рождаются из ничего, а на самом деле все коммуникации пришли в негодность», — пишет Татьяна Суслова.
В конце сентября, как рассказывало URA.RU, в Красновишерске сорвалось начало отопительного сезона. Котельные не смогли запустить на полную мощность.
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