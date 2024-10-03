Поведение скандальной чиновницы из ХМАО, нахамившей депутату в переписке, рассмотрели на комиссии по этике

В Пыть-Яхе (ХМАО) комиссия по этике посчитала поведение заместителя начальника отдела управления ЖКХ Ольги Аминевой недопустимым. В переписке чиновница заявила депутату городской думы Людмиле Завадской, потребовавшей убрать мусор с контейнерных площадок, что у той «уровень развития — ноль» и «как не было ума, так и не прибавилось». Об итогах рассмотрения конфликта URA.RU рассказал источник в местном истеблишменте.
«На заседании комиссии Аминева заявила, что у нее в телефоне не сохранились эти сообщения. Однако таинственно исчезнувшая переписка осталась как у оскорбленного депутата, так и в распоряжении полиции (есть она и распоряжении редакции — прим. URA.RU). Комиссия по этике единогласно признала ее поведение нарушением», — сообщил инсайдер.
Информацию журналисту подтвердила депутат Завадская. В администрации города журналисту пояснили, Аминева получит наказание на усмотрение мэра Дмитрия Горбунова. «Внупол рекомендовал главе назначить дисциплинарное взыскание», — уточнили в мэрии.
Попытки Аминевой заявить в полицию о том, что Завадская опорочила ее честь, достоинство и деловую репутацию, не увенчались успехом — депутат пояснила, что они закончились отказным материалам. «Но по моему встречному заявлению силовики все еще проводят проверку», — уточнила Завадская.
Ранее URA.RU писало, что мэрия Пыть-Яха начала рассмотрение поведения Аминевой на комиссии по этике. Чиновница заявила депутату в переписке, что у той «уровень развития — ноль» и «как не было ума, так и не прибавилось».
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