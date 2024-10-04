В Челябинске откроется ресторан грузинской кухни московского ресторатора

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Интервью с шеф-поваром Александром Каргиным. Екатеринбург, хинкали, пельмени
Коронным блюдом станут хинкали Фото:

В ТРК «Таганай» в Челябинске планируется открытие ресторана «Pro.Хинкали» от известного московского ресторатора и бизнесмена Аркадия Новикова. Ожидается, что заведение начнет свою работу в декабре.

«В основе концепции — грузинская кухня, которая сегодня в России переживает новый виток популярности. Это простая, вкусная, понятная и комфортная еда, которая идеально подходит для самых разных поводов», — цитирует директора по маркетингу и PR «PRO.Хинкали by Novikov group» Ольгу Тараканову-Пронину сайт «74.ру».

Ресторан станет первым проектом Аркадия Новикова в Челябинске и займет более 700 квадратных метров на первом этаже торгово-развлекательного комплекса. Заведение будет открыто по франшизе, 12 аналогичных ресторанов уже работают в России и странах СНГ. До конца года планируется открыть еще восемь — в Челябинске, Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже и Перми.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте на шаг впереди с самыми свежими новостями. Подпишитесь на наши telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ТРК «Таганай» в Челябинске планируется открытие ресторана «Pro.Хинкали» от известного московского ресторатора и бизнесмена Аркадия Новикова. Ожидается, что заведение начнет свою работу в декабре. «В основе концепции — грузинская кухня, которая сегодня в России переживает новый виток популярности. Это простая, вкусная, понятная и комфортная еда, которая идеально подходит для самых разных поводов», — цитирует директора по маркетингу и PR «PRO.Хинкали by Novikov group» Ольгу Тараканову-Пронину сайт «74.ру». Ресторан станет первым проектом Аркадия Новикова в Челябинске и займет более 700 квадратных метров на первом этаже торгово-развлекательного комплекса. Заведение будет открыто по франшизе, 12 аналогичных ресторанов уже работают в России и странах СНГ. До конца года планируется открыть еще восемь — в Челябинске, Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже и Перми.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...