В Челябинске откроется ресторан грузинской кухни московского ресторатора

Коронным блюдом станут хинкали Фото: Размик Закарян © URA.RU

В ТРК «Таганай» в Челябинске планируется открытие ресторана «Pro.Хинкали» от известного московского ресторатора и бизнесмена Аркадия Новикова. Ожидается, что заведение начнет свою работу в декабре.

«В основе концепции — грузинская кухня, которая сегодня в России переживает новый виток популярности. Это простая, вкусная, понятная и комфортная еда, которая идеально подходит для самых разных поводов», — цитирует директора по маркетингу и PR «PRO.Хинкали by Novikov group» Ольгу Тараканову-Пронину сайт «74.ру».

Ресторан станет первым проектом Аркадия Новикова в Челябинске и займет более 700 квадратных метров на первом этаже торгово-развлекательного комплекса. Заведение будет открыто по франшизе, 12 аналогичных ресторанов уже работают в России и странах СНГ. До конца года планируется открыть еще восемь — в Челябинске, Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже и Перми.