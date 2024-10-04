Куда поехать в путешествие в Свердловской области

Под Нижним Тагилом устроят стимпанк-бал на арт-фестивале «Демидов-фест»

То самое зеркало, которое исполняет желания, находится в музее наличников Фото: Размик Закарян © URA.RU

Кроме известного сысертского креативного кластера «Лето на заводе», в Свердловской области есть и другие интересные площадки. Одна из них находится недалеко от Нижнего Тагила и работает круглый год. На ее территории проходят фестиваль в стиле стимпанк, находится зеркало желаний и есть уникальный музей, а вокруг кластера — захватывающая дух уральская природа. В предстоящие выходные URA.RU предлагает выбрать новый маршрут — поселок Черноисточинск.

Что посмотреть

Начинать знакомство с поселком лучше с водной части — Черноисточинского пруда, вокруг которого расположились тайга и горы. Насладившись видами, можно заглянуть в креативный кластер, который находится в нескольких минутах ходьбы. «Арт-резиденция» расположилась на территории бывшего железоделательного завода, который основал в начале XVIII века Акинфий Демидов. Сейчас площадку вокруг облагородили — по благоустроенной тропе можно подняться на гору Заводскую, откуда открывается вид на Черноисточинский пруд, горы Крутики и Партизанская.

Если станет холодно, то продолжить поход выходного дня можно внутри креативного кластера. Там есть уникальный для России музей наличников «Вычурны Балясины», где располагается зеркало, исполняющее желания, проводятся мастер-классы по керамике и созданию натуральной косметики своими руками. Также можно заранее записаться на экскурсию по бывшим цехам.

Кроме этого, 12 октября в креативном кластере пройдет «ДемидовФест». Гости могут попасть на мероприятие бесплатно, нужно будет лишь приодеться. В программе — стимпанк-бал, показ спектакля «Медной горы хозяйка», нейросетевой арт-перфоманс, лекции, мастер-классы, игры и многое другое.

Как добраться

Путь из Екатеринбурга до Нижнего Тагила на «Ласточке» займет 1 час 51 минуту, цена билета — 356 рублей. Из города до поселка ходит автобус, время в пути — 41 минута, за проезд попросят от 80 рублей.