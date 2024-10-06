В центре Петербурга загорелся троллейбус

Пожарные оперативно справились с возгоранием
В центре Санкт-Петербурга произошло возгорание троллейбуса, но к настоящему моменту пожар ликвидирован, и нет информации о пострадавших. Об этом сообщает ГУМЧС города.
«В троллейбусе происходило горение на площади 10 квадратных метров. В 23.13 пожар был ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали», — указывается в сообщении ведомства. Пожарные оперативно справились с возгоранием, к ликвидации привлекались две единицы техники и десять человек личного состава МЧС.
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