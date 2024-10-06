06 октября 2024

В центре Петербурга загорелся троллейбус

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, троллейбус, маршрут31
Пожарные оперативно справились с возгоранием Фото:

В центре Санкт-Петербурга произошло возгорание троллейбуса, но к настоящему моменту пожар ликвидирован, и нет информации о пострадавших. Об этом сообщает ГУМЧС города.

«В троллейбусе происходило горение на площади 10 квадратных метров. В 23.13 пожар был ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали», — указывается в сообщении ведомства. Пожарные оперативно справились с возгоранием, к ликвидации привлекались две единицы техники и десять человек личного состава МЧС.

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В центре Санкт-Петербурга произошло возгорание троллейбуса, но к настоящему моменту пожар ликвидирован, и нет информации о пострадавших. Об этом сообщает ГУМЧС города. «В троллейбусе происходило горение на площади 10 квадратных метров. В 23.13 пожар был ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали», — указывается в сообщении ведомства. Пожарные оперативно справились с возгоранием, к ликвидации привлекались две единицы техники и десять человек личного состава МЧС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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