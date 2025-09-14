К упавшим грузовым вагонам в Ленобласти направили помощь

Дрозденко: два аварийно-восстановительных поезда направлены в Лужский район
Дрозденко рассказал, что по путям двигался тепловоз с 15-ю порожними цистернами (архивное фото)
Дрозденко рассказал, что по путям двигался тепловоз с 15-ю порожними цистернами (архивное фото)

В Лужский район, где ранее с рельсов сошли несколько порожних вагонов, направлены аварийно-восстановительные поезда. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

«По информации РЖД к месту происшествия в Лужском районе направлены два аварийно-восстановительных поезда из Санкт-Петербурга», — написал Дрозденко. Его сообщение опубликовано в telegram-канале.

Также глава региона сообщил, что, согласно обновленной информации, с железнодорожных путей сошел тепловоз, следовавший с 15-ю пустыми цистернами. В результате происшествия пострадавших нет. Кроме того, Дрозденко добавил, что поездное сообщение перекрыто в обоих направлениях. Задержаны десять пригородных электропоездов.

Ранее стало известно, что инцидент случился в Лужском районе на перегоне Строганово — Мишинская. На месте продолжают работы правоохранительные органы. Следователи не исключают версию умышленных действий и проверяют возможность диверсии. В связи с этим на месте инцидента работают саперы для обследования территории на предмет наличия опасных предметов.

