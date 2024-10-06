06 октября 2024
05 октября 2024

Синоптики рассказали, когда пермякам ожидать первый снег

В середине следующей недели в Пермском крае выпадет первый снег
© Служба новостей «URA.RU»
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Осень жанровые фотографии Пермь, снег в городе, осень
В четверг дожди сменятся снегом в Пермском крае Фото:

В ночь на 10 октября в Пермском крае пройдет мокрый снег. Об этом сообщается на сайте ГИС-центра ПГНИУ.

«В среду утром на юге Пермского края ожидается не выше 8 градусов, на севере — прояснение и заморозки до -4 градусов, в Перми — около 2 градусов. Днем пройдут дожди, в ночь на 10 октября — с мокрым снегом. В Пермском крае 9 октября осадки ожидаются только на юго-западе. Днем не теплее 5 градусов, в Перми от 2 до 4 градусов, у южной границы края до 10 градусов», — говорится на сайте ГИС-центра ПГНИУ.

В четверг температура будет колебаться от -4 градусов на севере региона и до 5 градусов на юге. Снег наиболее вероятен на юго-востоке Прикамья. В краевой столице днем 0 градусов, а по краю от -1 до 2 градусов.

Ночью в пятницу похолодает до -7 градусов по региону и до -5 градусов в Перми. Днем по северу не выше 3 градусов, по югу от 0 до -2 градусов. В Перми температура поднимется не выше 0 градусов.

В выходные дни минимальная температура составит до -10 градусов, в низинах до -12 градусов, в Перми — до -9 градусов. Днем ожидается от 0 до 5 градусов в субботу и от 3 до 8 градусов в воскресенье.

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В ночь на 10 октября в Пермском крае пройдет мокрый снег. Об этом сообщается на сайте ГИС-центра ПГНИУ. «В среду утром на юге Пермского края ожидается не выше 8 градусов, на севере — прояснение и заморозки до -4 градусов, в Перми — около 2 градусов. Днем пройдут дожди, в ночь на 10 октября — с мокрым снегом. В Пермском крае 9 октября осадки ожидаются только на юго-западе. Днем не теплее 5 градусов, в Перми от 2 до 4 градусов, у южной границы края до 10 градусов», — говорится на сайте ГИС-центра ПГНИУ. В четверг температура будет колебаться от -4 градусов на севере региона и до 5 градусов на юге. Снег наиболее вероятен на юго-востоке Прикамья. В краевой столице днем 0 градусов, а по краю от -1 до 2 градусов. Ночью в пятницу похолодает до -7 градусов по региону и до -5 градусов в Перми. Днем по северу не выше 3 градусов, по югу от 0 до -2 градусов. В Перми температура поднимется не выше 0 градусов. В выходные дни минимальная температура составит до -10 градусов, в низинах до -12 градусов, в Перми — до -9 градусов. Днем ожидается от 0 до 5 градусов в субботу и от 3 до 8 градусов в воскресенье.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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