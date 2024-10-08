В Челябинской области онкологические заболевания начали чаще выявлять на первой стадии. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины (ГАУЗ «ЧОКЦОиЯМ»).
«Выявляемость онкологических заболеваний на первой стадии с каждым годом растет. Если в 2021 году она составила 33,7%, то в 2022 году уже 36,6%, а в 2023 году — 37%», — говорится в статистических данных от ГАУЗ «ЧОКЦОиЯМ».
Показатели выявленных злокачественных новообразований второй, третьей и четвертой стадии несколько уменьшился. Так, на второй стадии за минувшие три года выявляемость снизилась с 22,4% до 22,3%, на третьей — с 16,8% до 15,2%, а на четвертой — с 22,6% до 21,5%. Это может говорить об улучшении диагностики, которая позволяет обнаруживать онкологические заболевания на самых ранних стадиях.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте на шаг впереди с самыми свежими новостями. Подпишитесь на наши telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!