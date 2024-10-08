В Челябинской области выросла выявляемость первой стадии рака. Скрин

08 октября 2024 в 15:01 Размер текста - 17 +

Онкология все чаще выявляется на первой стадии Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинской области онкологические заболевания начали чаще выявлять на первой стадии. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины (ГАУЗ «ЧОКЦОиЯМ»). «Выявляемость онкологических заболеваний на первой стадии с каждым годом растет. Если в 2021 году она составила 33,7%, то в 2022 году уже 36,6%, а в 2023 году — 37%», — говорится в статистических данных от ГАУЗ «ЧОКЦОиЯМ». Показатели выявленных злокачественных новообразований второй, третьей и четвертой стадии несколько уменьшился. Так, на второй стадии за минувшие три года выявляемость снизилась с 22,4% до 22,3%, на третьей — с 16,8% до 15,2%, а на четвертой — с 22,6% до 21,5%. Это может говорить об улучшении диагностики, которая позволяет обнаруживать онкологические заболевания на самых ранних стадиях. Выявляемость рака на первой стадии постепенно растет Пресс-служба Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области онкологические заболевания начали чаще выявлять на первой стадии. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины (ГАУЗ «ЧОКЦОиЯМ»). «Выявляемость онкологических заболеваний на первой стадии с каждым годом растет. Если в 2021 году она составила 33,7%, то в 2022 году уже 36,6%, а в 2023 году — 37%», — говорится в статистических данных от ГАУЗ «ЧОКЦОиЯМ». Показатели выявленных злокачественных новообразований второй, третьей и четвертой стадии несколько уменьшился. Так, на второй стадии за минувшие три года выявляемость снизилась с 22,4% до 22,3%, на третьей — с 16,8% до 15,2%, а на четвертой — с 22,6% до 21,5%. Это может говорить об улучшении диагностики, которая позволяет обнаруживать онкологические заболевания на самых ранних стадиях.