В Челябинской области выросла выявляемость первой стадии рака. Скрин

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Областной онкологический диспансер № 2. Магнитогорск, медик, онкология, рак, здоровье, мрт, диспансер
Онкология все чаще выявляется на первой стадии Фото:

В Челябинской области онкологические заболевания начали чаще выявлять на первой стадии. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины (ГАУЗ «ЧОКЦОиЯМ»).

«Выявляемость онкологических заболеваний на первой стадии с каждым годом растет. Если в 2021 году она составила 33,7%, то в 2022 году уже 36,6%, а в 2023 году — 37%», — говорится в статистических данных от ГАУЗ «ЧОКЦОиЯМ».

Показатели выявленных злокачественных новообразований второй, третьей и четвертой стадии несколько уменьшился. Так, на второй стадии за минувшие три года выявляемость снизилась с 22,4% до 22,3%, на третьей — с 16,8% до 15,2%, а на четвертой — с 22,6% до 21,5%. Это может говорить об улучшении диагностики, которая позволяет обнаруживать онкологические заболевания на самых ранних стадиях.

Выявляемость рака на первой стадии постепенно растет
Выявляемость рака на первой стадии постепенно растет

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В Челябинской области онкологические заболевания начали чаще выявлять на первой стадии. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины (ГАУЗ «ЧОКЦОиЯМ»). «Выявляемость онкологических заболеваний на первой стадии с каждым годом растет. Если в 2021 году она составила 33,7%, то в 2022 году уже 36,6%, а в 2023 году — 37%», — говорится в статистических данных от ГАУЗ «ЧОКЦОиЯМ». Показатели выявленных злокачественных новообразований второй, третьей и четвертой стадии несколько уменьшился. Так, на второй стадии за минувшие три года выявляемость снизилась с 22,4% до 22,3%, на третьей — с 16,8% до 15,2%, а на четвертой — с 22,6% до 21,5%. Это может говорить об улучшении диагностики, которая позволяет обнаруживать онкологические заболевания на самых ранних стадиях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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