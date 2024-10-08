В ХМАО подскочили средние зарплаты

В Ханты-Мансийском автономном округе средняя предлагаемая зарплата по итогам сентября составила 78,7 тысячи рублей. За год этот показатель вырос на 19%. Такие данные корреспонденту URA.RU сообщили аналитики портала HeadHunter.
«По итогам сентября 2024 средняя предлагаемая зарплата составила 78 756 рублей. Это на 19% больше, чем в сентябре прошлого года», — говорится в сообщении.
В топ наиболее высокооплачиваемых вакансий в округе вошла должность начальника по бурению. Сотрудника ищет компания в Сургуте и предлагает за 42 дня работы зарплату до 530 тысяч рублей. Должность предполагает вахтовый метод работы в различных графиках.
От 350 тысяч рублей обещают заместителю директора по продажам в компании по поставкам металлопроката в Сургуте. Работодатель ищет специалиста с опытом работы от двух лет и в свою очередь обещает карьерный рост, различные премии и бонусы, а также корпоративно обучение.
Эксперты ранее составили топ-20 самых дефицитных профессий в ХМАО по итогам сентября 2024 года. Как оказалось, в округе не хватает токарей, маляров и поваров.
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