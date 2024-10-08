08 октября 2024

В ХМАО подскочили средние зарплаты

© Служба новостей «URA.RU»
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Средняя зарплата в Югре по итогам сентября составила 78,7 тысячи рублей
Средняя зарплата в Югре по итогам сентября составила 78,7 тысячи рублей Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе средняя предлагаемая зарплата по итогам сентября составила 78,7 тысячи рублей. За год этот показатель вырос на 19%. Такие данные корреспонденту URA.RU сообщили аналитики портала HeadHunter.

«По итогам сентября 2024 средняя предлагаемая зарплата составила 78 756 рублей. Это на 19% больше, чем в сентябре прошлого года», — говорится в сообщении.

В топ наиболее высокооплачиваемых вакансий в округе вошла должность начальника по бурению. Сотрудника ищет компания в Сургуте и предлагает за 42 дня работы зарплату до 530 тысяч рублей. Должность предполагает вахтовый метод работы в различных графиках.

От 350 тысяч рублей обещают заместителю директора по продажам в компании по поставкам металлопроката в Сургуте. Работодатель ищет специалиста с опытом работы от двух лет и в свою очередь обещает карьерный рост, различные премии и бонусы, а также корпоративно обучение.

Эксперты ранее составили топ-20 самых дефицитных профессий в ХМАО по итогам сентября 2024 года. Как оказалось, в округе не хватает токарей, маляров и поваров.

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В Ханты-Мансийском автономном округе средняя предлагаемая зарплата по итогам сентября составила 78,7 тысячи рублей. За год этот показатель вырос на 19%. Такие данные корреспонденту URA.RU сообщили аналитики портала HeadHunter. «По итогам сентября 2024 средняя предлагаемая зарплата составила 78 756 рублей. Это на 19% больше, чем в сентябре прошлого года», — говорится в сообщении. В топ наиболее высокооплачиваемых вакансий в округе вошла должность начальника по бурению. Сотрудника ищет компания в Сургуте и предлагает за 42 дня работы зарплату до 530 тысяч рублей. Должность предполагает вахтовый метод работы в различных графиках. От 350 тысяч рублей обещают заместителю директора по продажам в компании по поставкам металлопроката в Сургуте. Работодатель ищет специалиста с опытом работы от двух лет и в свою очередь обещает карьерный рост, различные премии и бонусы, а также корпоративно обучение. Эксперты ранее составили топ-20 самых дефицитных профессий в ХМАО по итогам сентября 2024 года. Как оказалось, в округе не хватает токарей, маляров и поваров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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