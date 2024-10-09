Работодатели ХМАО повысили зарплаты в вакансиях

Работодатели ХМАО увеличили суммы зарплат, которые указывают в вакансиях при поиске персонала. Пресс-служба портала по поиску работы HeadHunter сообщила URA.RU, что зарплатные предложения в Югре увеличились на 13% с начала 2024 года.
«С начала года зарплатные предложения выросли в регионе на +13% (янв. — сент. 2024), в сумме это прирост на 8 756 рублей. По итогам сентября 2024 года средняя предлагаемая заработная плата в ХМАО составила 78 756 рублей (в целом по РФ — 70 000 руб.)», — отметили эксперты.
Согласно исследованию hh.ru, наиболее заметный рост произошел во второй половине года: в январе средняя предлагаемая зарплата составляла 70 000 рублей, в июне — 75 794 руб., а к сентябрю достигла 78 756 руб. Это значительно выше среднего по России, где средняя зарплата находится на уровне 70 тысяч рублей.
Аналитики отмечают устойчивый рост заработных плат в течение нескольких лет. Они объяснили это дефицитом рабочей силы, инфляцией, валютной нестабильностью и другими экономическими факторами.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО средняя предлагаемая зарплата по итогам сентября составила 78,7 тысячи рублей. За год этот показатель вырос на 19%.
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