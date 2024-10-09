09 октября 2024

Работодатели ХМАО повысили зарплаты в вакансиях

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Работодатели ХМАО повысили зарплаты в вакансиях
Работодатели ХМАО повысили зарплаты в вакансиях Фото:

Работодатели ХМАО увеличили суммы зарплат, которые указывают в вакансиях при поиске персонала. Пресс-служба портала по поиску работы HeadHunter сообщила URA.RU, что зарплатные предложения в Югре увеличились на 13% с начала 2024 года.

«С начала года зарплатные предложения выросли в регионе на +13% (янв. — сент. 2024), в сумме это прирост на 8 756 рублей. По итогам сентября 2024 года средняя предлагаемая заработная плата в ХМАО составила 78 756 рублей (в целом по РФ — 70 000 руб.)», — отметили эксперты.

Согласно исследованию hh.ru, наиболее заметный рост произошел во второй половине года: в январе средняя предлагаемая зарплата составляла 70 000 рублей, в июне — 75 794 руб., а к сентябрю достигла 78 756 руб. Это значительно выше среднего по России, где средняя зарплата находится на уровне 70 тысяч рублей.

Аналитики отмечают устойчивый рост заработных плат в течение нескольких лет. Они объяснили это дефицитом рабочей силы, инфляцией, валютной нестабильностью и другими экономическими факторами.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО средняя предлагаемая зарплата по итогам сентября составила 78,7 тысячи рублей. За год этот показатель вырос на 19%.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Работодатели ХМАО увеличили суммы зарплат, которые указывают в вакансиях при поиске персонала. Пресс-служба портала по поиску работы HeadHunter сообщила URA.RU, что зарплатные предложения в Югре увеличились на 13% с начала 2024 года. «С начала года зарплатные предложения выросли в регионе на +13% (янв. — сент. 2024), в сумме это прирост на 8 756 рублей. По итогам сентября 2024 года средняя предлагаемая заработная плата в ХМАО составила 78 756 рублей (в целом по РФ — 70 000 руб.)», — отметили эксперты. Согласно исследованию hh.ru, наиболее заметный рост произошел во второй половине года: в январе средняя предлагаемая зарплата составляла 70 000 рублей, в июне — 75 794 руб., а к сентябрю достигла 78 756 руб. Это значительно выше среднего по России, где средняя зарплата находится на уровне 70 тысяч рублей. Аналитики отмечают устойчивый рост заработных плат в течение нескольких лет. Они объяснили это дефицитом рабочей силы, инфляцией, валютной нестабильностью и другими экономическими факторами. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО средняя предлагаемая зарплата по итогам сентября составила 78,7 тысячи рублей. За год этот показатель вырос на 19%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...