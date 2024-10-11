Работница СК оказалась членом террористической организации

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Посудомойку СКР арестовали за участие в организации "Артподготовка"*
Посудомойку СКР арестовали за участие в организации "Артподготовка"* Фото:

Сотрудница Следственного комитета России (СКР) арестована по подозрению в участии в организации «Артподготовка» (признана в РФ террористическим движением, запрещена в России). Об этом стало известно из соответствующего обвинения Управления ГСУ СКР по расследованию преступлений, совершенных должностными лицами правоохранительных органов.

«В вину Александре Житенко вменяется участие в деятельности организации „Артподготовка“, которая в РФ признана террористической и запрещена», — передает сообщение СКР «Коммерсант». Согласно следствию, женщина, работавшая посудомойкой в одном из подразделений СКР, являлась активным участником этой запрещенной в России организации.

В данном деле также фигурирует ведущий специалист структурного подразделения РЖД. Обоим обвиняемым отказано в домашнем аресте, они находятся под стражей до конца года. «Артподготовка» была признана экстремистской и террористической организацией в 2021 году.

*»Артподготовка» — террористическое движение, запрещенное в России.

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Сотрудница Следственного комитета России (СКР) арестована по подозрению в участии в организации «Артподготовка» (признана в РФ террористическим движением, запрещена в России). Об этом стало известно из соответствующего обвинения Управления ГСУ СКР по расследованию преступлений, совершенных должностными лицами правоохранительных органов. «В вину Александре Житенко вменяется участие в деятельности организации „Артподготовка“, которая в РФ признана террористической и запрещена», — передает сообщение СКР «Коммерсант». Согласно следствию, женщина, работавшая посудомойкой в одном из подразделений СКР, являлась активным участником этой запрещенной в России организации. В данном деле также фигурирует ведущий специалист структурного подразделения РЖД. Обоим обвиняемым отказано в домашнем аресте, они находятся под стражей до конца года. «Артподготовка» была признана экстремистской и террористической организацией в 2021 году. *»Артподготовка» — террористическое движение, запрещенное в России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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