На Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2025), который завершится 6 сентября во Владивостоке, было подписано 353 соглашения на общую сумму 6,51 триллиона рублей. Об этом сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков на итоговой пресс-конференции мероприятия. Сумма не включает соглашения, имеющие статус коммерческой тайны.
«Подписано 353 соглашения на общую сумму 6,51 триллиона рублей без учета соглашений, которые составляют коммерческую тайну», — заявил Кобяков. Цитата по РИА «Новости».
Десятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября на территории Дальневосточного федерального университета. Основной темой форума в этом году стало развитие международного сотрудничества и инвестиционной привлекательности Дальнего Востока под девизом «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания».
Так в ходе Восточного экономического форума правительство Донецкой Народной Республики заключило три меморандума о сотрудничестве. Партнерами по соглашениям выступили энергетическая компания из КНР, а также две европейские организации, одна из которых представляет государство.
