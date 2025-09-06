Организаторы ВЭФ рассказали о грандиозных для России результатах форума

На ВЭФ-2025 было подписано 353 соглашения на 6,5 триллиона рублей
За время ВЭФ было подписано более 300 соглашений
За время ВЭФ было подписано более 300 соглашений Фото:
новость из сюжета
Восточный экономический форум — 2025

На Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2025), который завершится 6 сентября во Владивостоке, было подписано 353 соглашения на общую сумму 6,51 триллиона рублей. Об этом сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков на итоговой пресс-конференции мероприятия. Сумма не включает соглашения, имеющие статус коммерческой тайны.

«Подписано 353 соглашения на общую сумму 6,51 триллиона рублей без учета соглашений, которые составляют коммерческую тайну», — заявил Кобяков. Цитата по РИА «Новости». 

Десятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября на территории Дальневосточного федерального университета. Основной темой форума в этом году стало развитие международного сотрудничества и инвестиционной привлекательности Дальнего Востока под девизом «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания».

Так в ходе Восточного экономического форума правительство Донецкой Народной Республики заключило три меморандума о сотрудничестве. Партнерами по соглашениям выступили энергетическая компания из КНР, а также две европейские организации, одна из которых представляет государство. 

