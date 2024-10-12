Свердловские трассы покрываются льдом, выпущено срочное предупреждение

На дорогах ожидается гололедица
В Свердловской области 14 октября ожидается гололедица на дорогах. ФКУ «Уралуправтодор» выпустило срочное предупреждение для водителей.
«Внимание! По информации ФГБУ „Уральское УГМС“, 14 октября ночью и утром в отдельных районах Свердловской области ожидается гололедица на дорогах», — говорится в предупреждении.
Судя по прогнозу, температура воздуха 14 октября будет варьироваться от -5 до 8 градусов. Такие колебания температур вызывают образование гололедицы на проезжей части.
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