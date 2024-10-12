12 октября 2024

Свердловские трассы покрываются льдом, выпущено срочное предупреждение

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Гололёд. Курган, лед, скользкая дорога, гололед, скользко
На дорогах ожидается гололедица Фото:

В Свердловской области 14 октября ожидается гололедица на дорогах. ФКУ «Уралуправтодор» выпустило срочное предупреждение для водителей.

«Внимание! По информации ФГБУ „Уральское УГМС“, 14 октября ночью и утром в отдельных районах Свердловской области ожидается гололедица на дорогах», — говорится в предупреждении.

Судя по прогнозу, температура воздуха 14 октября будет варьироваться от -5 до 8 градусов. Такие колебания температур вызывают образование гололедицы на проезжей части.

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В Свердловской области 14 октября ожидается гололедица на дорогах. ФКУ «Уралуправтодор» выпустило срочное предупреждение для водителей. «Внимание! По информации ФГБУ „Уральское УГМС“, 14 октября ночью и утром в отдельных районах Свердловской области ожидается гололедица на дорогах», — говорится в предупреждении. Судя по прогнозу, температура воздуха 14 октября будет варьироваться от -5 до 8 градусов. Такие колебания температур вызывают образование гололедицы на проезжей части.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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