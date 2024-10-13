В подмосковном Видном пьяный водитель в полицейской форме стал виновником массового ДТП. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
«Автомобиль виновника совершал странные маневры на дороге, а затем выехал на встречку», — рассказали очевидцы происшествия, передает telegram-канал. В салоне находились также молодая девушка и маленький ребенок, которые не получили травм.
В результате аварии, произошедшей поздно вечером на улице Тинькова, пострадали три автомобиля. Водитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, после столкновения не смог самостоятельно покинуть свой автомобиль.
Авария произошла поздно вечером на улице Тинькова
Shot
Всего в ДТП пострадали три автомобиля
Shot
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В подмосковном Видном пьяный водитель в полицейской форме стал виновником массового ДТП. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Автомобиль виновника совершал странные маневры на дороге, а затем выехал на встречку», — рассказали очевидцы происшествия, передает telegram-канал. В салоне находились также молодая девушка и маленький ребенок, которые не получили травм. В результате аварии, произошедшей поздно вечером на улице Тинькова, пострадали три автомобиля. Водитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, после столкновения не смог самостоятельно покинуть свой автомобиль.