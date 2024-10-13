Shot: пьяный водитель в полицейской форме устроил массовое ДТП в Подмосковье. Фото

14 октября 2024 в 02:25 Размер текста - 17 +

Всего в ДТП пострадали три автомобиля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В подмосковном Видном пьяный водитель в полицейской форме стал виновником массового ДТП. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Автомобиль виновника совершал странные маневры на дороге, а затем выехал на встречку», — рассказали очевидцы происшествия, передает telegram-канал. В салоне находились также молодая девушка и маленький ребенок, которые не получили травм. В результате аварии, произошедшей поздно вечером на улице Тинькова, пострадали три автомобиля. Водитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, после столкновения не смог самостоятельно покинуть свой автомобиль. Авария произошла поздно вечером на улице Тинькова Shot Всего в ДТП пострадали три автомобиля Shot Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В подмосковном Видном пьяный водитель в полицейской форме стал виновником массового ДТП. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Автомобиль виновника совершал странные маневры на дороге, а затем выехал на встречку», — рассказали очевидцы происшествия, передает telegram-канал. В салоне находились также молодая девушка и маленький ребенок, которые не получили травм. В результате аварии, произошедшей поздно вечером на улице Тинькова, пострадали три автомобиля. Водитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, после столкновения не смог самостоятельно покинуть свой автомобиль.