13 октября 2024

Shot: пьяный водитель в полицейской форме устроил массовое ДТП в Подмосковье. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Авария, ДТП. Челябинск , дтп, авария, автотранспорт
Всего в ДТП пострадали три автомобиля Фото:

В подмосковном Видном пьяный водитель в полицейской форме стал виновником массового ДТП. Об этом сообщает telegram-канал Shot.

«Автомобиль виновника совершал странные маневры на дороге, а затем выехал на встречку», — рассказали очевидцы происшествия, передает telegram-канал. В салоне находились также молодая девушка и маленький ребенок, которые не получили травм.

В результате аварии, произошедшей поздно вечером на улице Тинькова, пострадали три автомобиля. Водитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, после столкновения не смог самостоятельно покинуть свой автомобиль.

Авария произошла поздно вечером на улице Тинькова
Авария произошла поздно вечером на улице Тинькова
Всего в ДТП пострадали три автомобиля
Всего в ДТП пострадали три автомобиля

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В подмосковном Видном пьяный водитель в полицейской форме стал виновником массового ДТП. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Автомобиль виновника совершал странные маневры на дороге, а затем выехал на встречку», — рассказали очевидцы происшествия, передает telegram-канал. В салоне находились также молодая девушка и маленький ребенок, которые не получили травм. В результате аварии, произошедшей поздно вечером на улице Тинькова, пострадали три автомобиля. Водитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, после столкновения не смог самостоятельно покинуть свой автомобиль.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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