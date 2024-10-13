13 октября 2024

Из Екатеринбурга запустят самолеты на Пхукет, Гоа и Паттайю

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Споттинг в аэропорту "Кольцово" в рамках встречи участников авиаралли "Rallye Aero France". Екатеринбург, аэропорт кольцово, хвост, azur air, азур эйр, азурэйр, azurair
Чартерная программа рассчитана на осенне-зимний период Фото:

Из екатеринбургского аэропорта Кольцово в осенне-зимний период запустят самолеты на Пхукет, Паттайю (Таиланд), Гоа (Индия) и в другие курортные города. Полетную программу представила авиакомпания AZUR air, рассказали в пресс-службе авиагавани.

Рейсы на Пхукет начнутся с 4 ноября, а в Паттайю — с 8 ноября. С 12 ноября ожидается запуск полетов в Хургаду (Египет), при этом рейсы в Шарм-эль-Шейх продолжатся. «Полеты будут выполняться на самолетах Boeing 757-200 и Boeing 767-300, которые могут вместить до 238 и 336 пассажиров соответственно», — следует из сообщения.

Авиаперевозчик, отвечая на увеличившийся спрос среди уральских путешественников, с 8 декабря вновь запустит рейсы на курорт Гоа. Вылеты на индийский курорт будут осуществляться каждые десять дней на борту Boeing 757-200, рассчитанного на 238 пассажиров.

О возобновлении чартерной программы в Египет ранее сообщили в «Уральских авиалиниях». Рейсы в Шарм-эш-Шейх будут выполняться из уральской столицы один-два раза в неделю. В Хургаду самолеты будут курсировать два-три раза за тот же период.

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Из екатеринбургского аэропорта Кольцово в осенне-зимний период запустят самолеты на Пхукет, Паттайю (Таиланд), Гоа (Индия) и в другие курортные города. Полетную программу представила авиакомпания AZUR air, рассказали в пресс-службе авиагавани. Рейсы на Пхукет начнутся с 4 ноября, а в Паттайю — с 8 ноября. С 12 ноября ожидается запуск полетов в Хургаду (Египет), при этом рейсы в Шарм-эль-Шейх продолжатся. «Полеты будут выполняться на самолетах Boeing 757-200 и Boeing 767-300, которые могут вместить до 238 и 336 пассажиров соответственно», — следует из сообщения. Авиаперевозчик, отвечая на увеличившийся спрос среди уральских путешественников, с 8 декабря вновь запустит рейсы на курорт Гоа. Вылеты на индийский курорт будут осуществляться каждые десять дней на борту Boeing 757-200, рассчитанного на 238 пассажиров. О возобновлении чартерной программы в Египет ранее сообщили в «Уральских авиалиниях». Рейсы в Шарм-эш-Шейх будут выполняться из уральской столицы один-два раза в неделю. В Хургаду самолеты будут курсировать два-три раза за тот же период.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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