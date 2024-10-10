«Уральские авиалинии» возобновляют рейсы из Екатеринбурга в Египет

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Работа аэропорта Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, уральские авиалинии, кольцово, ural airlines, самолет
Время в пути займет чуть больше шести часов Фото:

Авиакомпания «Уральские авиалинии» возобновляет рейсы из Екатеринбурга в Египет. Чартерная программа стартует с 28 октября. Об этом рассказали в пресс-службе аэропорта Кольцово.

«Рейсы в Шарм-эш-Шейх будут выполняться из Екатеринбурга один-два раза в неделю. Кроме того, два-три раза в неделю самолеты авиакомпании будут летать из Кольцово в Хургаду», — следует из сообщения.

Перелеты будут осуществляться на лайнерах Airbus A321neo. Время в пути займет чуть больше шести часов.

Арабская авиакомпания Air Arabia почти втрое увеличит количество рейсов из Екатеринбурга в Шарджу (ОАЭ). С конца октября самолеты будут летать 11 раз в неделю. Через Шарджу пассажиры смогут отправиться в Мумбаи (Индия), Милан (Италия), Афины (Греция) и другие страны.

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Авиакомпания «Уральские авиалинии» возобновляет рейсы из Екатеринбурга в Египет. Чартерная программа стартует с 28 октября. Об этом рассказали в пресс-службе аэропорта Кольцово. «Рейсы в Шарм-эш-Шейх будут выполняться из Екатеринбурга один-два раза в неделю. Кроме того, два-три раза в неделю самолеты авиакомпании будут летать из Кольцово в Хургаду», — следует из сообщения. Перелеты будут осуществляться на лайнерах Airbus A321neo. Время в пути займет чуть больше шести часов. Арабская авиакомпания Air Arabia почти втрое увеличит количество рейсов из Екатеринбурга в Шарджу (ОАЭ). С конца октября самолеты будут летать 11 раз в неделю. Через Шарджу пассажиры смогут отправиться в Мумбаи (Индия), Милан (Италия), Афины (Греция) и другие страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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