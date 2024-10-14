Три челябинца внесли свой вклад в создание второго сезона комедийного сериала «Гусар», который выйдет 28 октября на телеканале ТНТ. Илья Полежайкин из Челябинска стал креативным продюсером и сценаристом, Игорь Письменный из Верхнего Уфалея (Челябинская область) исполнил роль редактора, а продюсер Гарика Харламова, Алексей Новацкий, также из Челябинска, появится на экране в образе директора, сообщили URA.RU в пресс-службе телеканала.
«Первый сезон „Гусара“ — это новелльная история, в которой герой Гарика Харламова постоянно сталкивался с непонятными ему приметами нашего времени. Когда мы придумывали новый сезон, мы поняли, что второй раз пройти по этому пути уже не получится. Поэтому мы решили, что сезон должен быть остросюжетным, более богатым на приключения. А гусар должен обрести любовь, найти ту самую женщину, которая сделает его счастливым», — отметил Полежайкин. Кроме того, он упомянул, что зрителей ожидает много сложно постановочных и исторических сцен.
Уточняется, что в сериале в главных ролях продолжат сниматься Гарик Харламов, Екатерина Ковальчук и Павел Рассомахин, играющие членов семьи Журавлевых. Также «Гусар» продолжит рассказывать историю о приключениях героя 19 века, который помогает семье Журавлевых из нашего времени. В новом сезоне к звездному составу присоединятся новые персонажи, в числе которых челябинские актеры — Игорь Письменный и Алексей Новацкий.
Как сообщили в пресс-службе ТНТ, сценарист «Гусара» Полежайкин ранее признавался, что идея проекта принадлежит челябинскому продюсеру, автору сериала «Универ» — Вячеславу Дусмухаметову. На данный момент Досмухаметов занимается производством шести новых сериалов и трех фильмов. В некоторых его кинокартинах планируется участие актеров из Челябинской области — Инги Оболдиной и Александра Робака. Подробнее — в материале URA.RU.
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