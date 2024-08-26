26 августа 2024

Автор «Универа» челябинец Дусмухаметов снимает шесть новых сериалов и фильмы

© Служба новостей «URA.RU»
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В сериалах спродюсированным Дусмухаметовым снимаются челябинские актеры
В сериалах спродюсированным Дусмухаметовым снимаются челябинские актеры Фото:

Автор сериалов «Универ» и «Интерны» Вячеслав Дусмухаметов, родившийся в поселке Черниговский Челябинской области, участвует в производстве шести новых сериалов и трех фильмов. В их числе — многосерийная картина «Про это самое», в которой снимается челябинская актриса Инга Оболдина и новая версия «Универа», сообщают на сайте «Кино-театр.ру».

«В производстве у продюсера Вячеслава Дусмухаметова находятся сериалы: „Что-то положительное“, „Универ. Молодые“, „Тетка“, „Про это самое“, „ОПГ“ и „Гусар-2“. Из фильмов снимаются: „Свидетели“, „Кулачный“ и „День семьи“, — сообщается на сайте. Список заявлен в карточке фильмографии Дусмухаметова.

Некоторые из кинокартин затрагивают семейные истории, отношения и, конечно же, любовные интрижки. О таком расскажет «Что-то положительное», «Тетка» и «День семьи», в котором снимается актер Александр Робак из Златоуста (Челябинская область). В свою очередь ситком «Универ», выпускающийся с 2008 года, вновь приобрел свое продолжение уже с новым актерским составом студентов, но старым составом работников ВУЗа и общежития.

Также для зрителей готовят кинокартины с криминальными мотивами. В комедии «Свидетели» компания из четырех знакомых станет свидетелями убийства. В другой комедии «ОПГ» на свободу выйдет бандит «Воркута», который по сюжету должен будет встать на истинный путь и загладить ошибки прошлого. Ожидаются премьеры новинок по историческим мотивам — фильм «Кулачный» и продолжение сериала «Гусар».

Сериал «Про это самое», согласно сайту «Кино-театр.ру» ждут больше всего. По сюжету Денис Власенко, исполнивший роль врача-сексолога, устроит секспросвет в своей родной деревне. Он развеет предрассудки жителей на табуированную тему, несмотря на буллинг со стороны односельчан. В съемках сериала также участвует актриса из Кыштыма Инга Оболдина.

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Автор сериалов «Универ» и «Интерны» Вячеслав Дусмухаметов, родившийся в поселке Черниговский Челябинской области, участвует в производстве шести новых сериалов и трех фильмов. В их числе — многосерийная картина «Про это самое», в которой снимается челябинская актриса Инга Оболдина и новая версия «Универа», сообщают на сайте «Кино-театр.ру». «В производстве у продюсера Вячеслава Дусмухаметова находятся сериалы: „Что-то положительное“, „Универ. Молодые“, „Тетка“, „Про это самое“, „ОПГ“ и „Гусар-2“. Из фильмов снимаются: „Свидетели“, „Кулачный“ и „День семьи“, — сообщается на сайте. Список заявлен в карточке фильмографии Дусмухаметова. Некоторые из кинокартин затрагивают семейные истории, отношения и, конечно же, любовные интрижки. О таком расскажет «Что-то положительное», «Тетка» и «День семьи», в котором снимается актер Александр Робак из Златоуста (Челябинская область). В свою очередь ситком «Универ», выпускающийся с 2008 года, вновь приобрел свое продолжение уже с новым актерским составом студентов, но старым составом работников ВУЗа и общежития. Также для зрителей готовят кинокартины с криминальными мотивами. В комедии «Свидетели» компания из четырех знакомых станет свидетелями убийства. В другой комедии «ОПГ» на свободу выйдет бандит «Воркута», который по сюжету должен будет встать на истинный путь и загладить ошибки прошлого. Ожидаются премьеры новинок по историческим мотивам — фильм «Кулачный» и продолжение сериала «Гусар». Сериал «Про это самое», согласно сайту «Кино-театр.ру» ждут больше всего. По сюжету Денис Власенко, исполнивший роль врача-сексолога, устроит секспросвет в своей родной деревне. Он развеет предрассудки жителей на табуированную тему, несмотря на буллинг со стороны односельчан. В съемках сериала также участвует актриса из Кыштыма Инга Оболдина.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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