Автор «Универа» челябинец Дусмухаметов снимает шесть новых сериалов и фильмы

Автор сериалов «Универ» и «Интерны» Вячеслав Дусмухаметов, родившийся в поселке Черниговский Челябинской области, участвует в производстве шести новых сериалов и трех фильмов. В их числе — многосерийная картина «Про это самое», в которой снимается челябинская актриса Инга Оболдина и новая версия «Универа», сообщают на сайте «Кино-театр.ру».
«В производстве у продюсера Вячеслава Дусмухаметова находятся сериалы: „Что-то положительное“, „Универ. Молодые“, „Тетка“, „Про это самое“, „ОПГ“ и „Гусар-2“. Из фильмов снимаются: „Свидетели“, „Кулачный“ и „День семьи“, — сообщается на сайте. Список заявлен в карточке фильмографии Дусмухаметова.
Некоторые из кинокартин затрагивают семейные истории, отношения и, конечно же, любовные интрижки. О таком расскажет «Что-то положительное», «Тетка» и «День семьи», в котором снимается актер Александр Робак из Златоуста (Челябинская область). В свою очередь ситком «Универ», выпускающийся с 2008 года, вновь приобрел свое продолжение уже с новым актерским составом студентов, но старым составом работников ВУЗа и общежития.
Также для зрителей готовят кинокартины с криминальными мотивами. В комедии «Свидетели» компания из четырех знакомых станет свидетелями убийства. В другой комедии «ОПГ» на свободу выйдет бандит «Воркута», который по сюжету должен будет встать на истинный путь и загладить ошибки прошлого. Ожидаются премьеры новинок по историческим мотивам — фильм «Кулачный» и продолжение сериала «Гусар».
Сериал «Про это самое», согласно сайту «Кино-театр.ру» ждут больше всего. По сюжету Денис Власенко, исполнивший роль врача-сексолога, устроит секспросвет в своей родной деревне. Он развеет предрассудки жителей на табуированную тему, несмотря на буллинг со стороны односельчан. В съемках сериала также участвует актриса из Кыштыма Инга Оболдина.
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