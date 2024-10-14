ЦБ введет для МФО норму «один заем в руки до погашения»

15 октября 2024 в 00:11 Размер текста - 17 +

ЦБ хочет снизить размер максимальной переплаты по потребзаймам с 130% до 100% от суммы долга Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Центральный банк России предложил новые меры по регулированию рынка микрофинансирования. Об этом заявили в пресс-службе регулятора. Речь идет о введение нормы «один заем в руки до погашения» и запрете на выдачу новых микрокредитов в течение трех дней после погашения предыдущего долга. «Введение нормы «один заем в руки до погашения' и запрет на выдачу новых микрокредитов в течение трех дней после погашения предыдущего долга, а также снижение предельного размера переплаты по потребительским займам с 130% до 100% от суммы долга, — таковы основные предложения ЦБ по реформированию рынка МФО», — сообщает пресс-служба регулятора в своем telegram-канале. Эти меры Центробанк считает необходимыми из-за увеличения кредитной нагрузки на россиян. По данным ЦБ, некоторые граждане стали зависимы от займов, постоянно беря новые кредиты и увеличивая свою задолженность. Результаты исследований показывают, что большинство заемщиков тратят средства с микрозаймов на ежедневные потребности, такие как продукты питания и одежда, а также на погашение других долгов и азартные игры. Микрофинансовые организации (МФО) в России показали рекордный рост доходов в 2023 году. «По данным Центробанка, количество заемщиков с тремя и более активными займами увеличилось и превысило 11 миллионов человек. Ранее Госдума предложила ограничить стоимость микрозаймов 100% годовых. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Центральный банк России предложил новые меры по регулированию рынка микрофинансирования. Об этом заявили в пресс-службе регулятора. Речь идет о введение нормы «один заем в руки до погашения» и запрете на выдачу новых микрокредитов в течение трех дней после погашения предыдущего долга. «Введение нормы «один заем в руки до погашения' и запрет на выдачу новых микрокредитов в течение трех дней после погашения предыдущего долга, а также снижение предельного размера переплаты по потребительским займам с 130% до 100% от суммы долга, — таковы основные предложения ЦБ по реформированию рынка МФО», — сообщает пресс-служба регулятора в своем telegram-канале. Эти меры Центробанк считает необходимыми из-за увеличения кредитной нагрузки на россиян. По данным ЦБ, некоторые граждане стали зависимы от займов, постоянно беря новые кредиты и увеличивая свою задолженность. Результаты исследований показывают, что большинство заемщиков тратят средства с микрозаймов на ежедневные потребности, такие как продукты питания и одежда, а также на погашение других долгов и азартные игры. Микрофинансовые организации (МФО) в России показали рекордный рост доходов в 2023 году. «По данным Центробанка, количество заемщиков с тремя и более активными займами увеличилось и превысило 11 миллионов человек. Ранее Госдума предложила ограничить стоимость микрозаймов 100% годовых.