14 октября 2024

Мэр Нижнего Тагила поздравил ветерана ВОВ с 98-летием. Видео

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Нижний Тагил. Свердловская область, пинаев владислав
Владислав Пинаев пожелал ветерану здоровья и долголетия (фото из архива) Фото:

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев поздравил с 98-летием ветерана Великой Отечественной войны (ВОВ) Александра Федина. Об этом он сообщил в соцсетях.

«Поздравил с 98-летием участника Великой Отечественной войны и ветерана труда Александра Васильевича Федина. Он по-прежнему в строю! Встречает гостей своим коронным блюдом — блинами», — написал мэр на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Пинаев пояснил, что с 1943 года Федин служил автоматчиком в 27-й гвардейской стрелковой дивизии на Первом Белорусском фронте, участвовал в освобождении Западной Украины и Польши, а также в освобождении лагеря смерти Майданек. На его форме множество наград, включая медаль «За отвагу». После войны Федин продолжил трудовую деятельность, работая более 40 лет в отделе главного механика треста «Тагилстрой». Пинаев также пожелал Александру Васильевичу здоровья и долголетия.

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Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев поздравил с 98-летием ветерана Великой Отечественной войны (ВОВ) Александра Федина. Об этом он сообщил в соцсетях. «Поздравил с 98-летием участника Великой Отечественной войны и ветерана труда Александра Васильевича Федина. Он по-прежнему в строю! Встречает гостей своим коронным блюдом — блинами», — написал мэр на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Пинаев пояснил, что с 1943 года Федин служил автоматчиком в 27-й гвардейской стрелковой дивизии на Первом Белорусском фронте, участвовал в освобождении Западной Украины и Польши, а также в освобождении лагеря смерти Майданек. На его форме множество наград, включая медаль «За отвагу». После войны Федин продолжил трудовую деятельность, работая более 40 лет в отделе главного механика треста «Тагилстрой». Пинаев также пожелал Александру Васильевичу здоровья и долголетия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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