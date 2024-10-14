Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев поздравил с 98-летием ветерана Великой Отечественной войны (ВОВ) Александра Федина. Об этом он сообщил в соцсетях.
«Поздравил с 98-летием участника Великой Отечественной войны и ветерана труда Александра Васильевича Федина. Он по-прежнему в строю! Встречает гостей своим коронным блюдом — блинами», — написал мэр на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Пинаев пояснил, что с 1943 года Федин служил автоматчиком в 27-й гвардейской стрелковой дивизии на Первом Белорусском фронте, участвовал в освобождении Западной Украины и Польши, а также в освобождении лагеря смерти Майданек. На его форме множество наград, включая медаль «За отвагу». После войны Федин продолжил трудовую деятельность, работая более 40 лет в отделе главного механика треста «Тагилстрой». Пинаев также пожелал Александру Васильевичу здоровья и долголетия.
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