15 октября 2024

В деле о подрыве машины бизнесмена в Москве нашли «украинский след»

РИАН: подозреваемый в подрыве авто в Москве мог платить налоги на Украине
© Служба новостей «URA.RU»
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Подозреваемый был задержан сотрудниками Следственного комитета
Подозреваемый был задержан сотрудниками Следственного комитета Фото:

Подозреваемый в причастности к подрыву машины в Москве может быть связан с уплатой налогов в украинскую казну. Такую версию озвучил осведомленный источник РИА Новости.

«Подозреваемый в причастности к подрыву авто на юго-западе Москвы, предварительно, является украинским налогоплательщиком», — сообщает агентство. Следствие также рассматривает версию о том, что пострадавший и подозреваемый являются бизнес-партнерами.

Ранее СК сообщил о задержании мужчины по делу о подрыве автомобиля на юго-западе Москвы. В квартире подозреваемого нашли схрон с оружием.

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Подозреваемый в причастности к подрыву машины в Москве может быть связан с уплатой налогов в украинскую казну. Такую версию озвучил осведомленный источник РИА Новости. «Подозреваемый в причастности к подрыву авто на юго-западе Москвы, предварительно, является украинским налогоплательщиком», — сообщает агентство. Следствие также рассматривает версию о том, что пострадавший и подозреваемый являются бизнес-партнерами. Ранее СК сообщил о задержании мужчины по делу о подрыве автомобиля на юго-западе Москвы. В квартире подозреваемого нашли схрон с оружием.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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