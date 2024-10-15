В деле о подрыве машины бизнесмена в Москве нашли «украинский след»

Подозреваемый в причастности к подрыву машины в Москве может быть связан с уплатой налогов в украинскую казну. Такую версию озвучил осведомленный источник РИА Новости.
«Подозреваемый в причастности к подрыву авто на юго-западе Москвы, предварительно, является украинским налогоплательщиком», — сообщает агентство. Следствие также рассматривает версию о том, что пострадавший и подозреваемый являются бизнес-партнерами.
Ранее СК сообщил о задержании мужчины по делу о подрыве автомобиля на юго-западе Москвы. В квартире подозреваемого нашли схрон с оружием.
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