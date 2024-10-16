16 октября 2024

В Челябинске подросток разгромил домофон. Видео

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Домофон Интерсвязь. Челябинск, видеокамера, домофон, интерсвязь, видеонаблюдение
Камера домофона в Челябинске пострадала от рук вандала Фото:

В металлургическом районе Челябинска подросток испортил домофон. Сперва он бил по нему бутылкой, а после начал царапать камнем. Об этом сообщается в группе «Подслушано ЧМЗ (Official)» в соцсети «ВКонтакте».

«Когда же люди начнут обучать своих детей уму разуму. Информацию [о порче домофона] передали провайдеру, там уже дело пойдет дальше», — указано в сообщении группы.

Инцидент попал на камеру домофона, установленного на подъезде. На кадрах видно, как школьник сперва бил по устройству бутылкой, после ушел. Через некоторое время подросток вернулся с камнем в руках и начал царапать им поверхность камеры.

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В металлургическом районе Челябинска подросток испортил домофон. Сперва он бил по нему бутылкой, а после начал царапать камнем. Об этом сообщается в группе «Подслушано ЧМЗ (Official)» в соцсети «ВКонтакте». «Когда же люди начнут обучать своих детей уму разуму. Информацию [о порче домофона] передали провайдеру, там уже дело пойдет дальше», — указано в сообщении группы. Инцидент попал на камеру домофона, установленного на подъезде. На кадрах видно, как школьник сперва бил по устройству бутылкой, после ушел. Через некоторое время подросток вернулся с камнем в руках и начал царапать им поверхность камеры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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