В металлургическом районе Челябинска подросток испортил домофон. Сперва он бил по нему бутылкой, а после начал царапать камнем. Об этом сообщается в группе «Подслушано ЧМЗ (Official)» в соцсети «ВКонтакте».
«Когда же люди начнут обучать своих детей уму разуму. Информацию [о порче домофона] передали провайдеру, там уже дело пойдет дальше», — указано в сообщении группы.
Инцидент попал на камеру домофона, установленного на подъезде. На кадрах видно, как школьник сперва бил по устройству бутылкой, после ушел. Через некоторое время подросток вернулся с камнем в руках и начал царапать им поверхность камеры.
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