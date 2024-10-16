В Челябинске подросток разгромил домофон. Видео

17 октября 2024 в 05:32 Размер текста - 17 +

Камера домофона в Челябинске пострадала от рук вандала Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В металлургическом районе Челябинска подросток испортил домофон. Сперва он бил по нему бутылкой, а после начал царапать камнем. Об этом сообщается в группе «Подслушано ЧМЗ (Official)» в соцсети «ВКонтакте». «Когда же люди начнут обучать своих детей уму разуму. Информацию [о порче домофона] передали провайдеру, там уже дело пойдет дальше», — указано в сообщении группы. Инцидент попал на камеру домофона, установленного на подъезде. На кадрах видно, как школьник сперва бил по устройству бутылкой, после ушел. Через некоторое время подросток вернулся с камнем в руках и начал царапать им поверхность камеры. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В металлургическом районе Челябинска подросток испортил домофон. Сперва он бил по нему бутылкой, а после начал царапать камнем. Об этом сообщается в группе «Подслушано ЧМЗ (Official)» в соцсети «ВКонтакте». «Когда же люди начнут обучать своих детей уму разуму. Информацию [о порче домофона] передали провайдеру, там уже дело пойдет дальше», — указано в сообщении группы. Инцидент попал на камеру домофона, установленного на подъезде. На кадрах видно, как школьник сперва бил по устройству бутылкой, после ушел. Через некоторое время подросток вернулся с камнем в руках и начал царапать им поверхность камеры.