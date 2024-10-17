Солиста «Отпетых мошенников» госпитализировали в Москве

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Игорь Богомазов пожаловался врачам на артериальное давление, пишет Mash
Игорь Богомазов пожаловался врачам на артериальное давление, пишет Mash Фото:

Солист группы «Отпетые мошенники» Игорь Богомазов госпитализирован в Москве. Ему стало плохо после пневмонии.

«Игоря Богомазова госпитализировали», — пишет telegram-канал Mash. Там добавили, что ему стало нехорошо после перенесенной пневмонии, он жаловался на слабость и проблемы с давлением. В ходе обследования также выявили артрит и подагру.

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Солист группы «Отпетые мошенники» Игорь Богомазов госпитализирован в Москве. Ему стало плохо после пневмонии. «Игоря Богомазова госпитализировали», — пишет telegram-канал Mash. Там добавили, что ему стало нехорошо после перенесенной пневмонии, он жаловался на слабость и проблемы с давлением. В ходе обследования также выявили артрит и подагру.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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