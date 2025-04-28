В Госдуме предложили разрешить россиянам тратить маткапитал на билеты в театр

В России предложили разрешить родителям использовать оставшиеся средства материнского капитала для приобретения билетов на детские концерты и театральные спектакли. Об этом сообщил депутат Госдумы Игорь Антропенко, отметив, что подобная мера позволит оказывать поддержку как семьям с детьми, так и учреждениям культуры, где сейчас билеты продают по паспорту.
«Считаю своевременным ввести оплату билетов на детские концерты и театральные постановки остатком материнского капитала», — заявил Антропенко. Его слова передает ТАСС.
Кроме того, парламентарий подчеркнул важность гибкого подхода культурных учреждений к посетителям, в частности в случаях, когда ребенка сопровождает не мать, а другой близкий родственник. Игорь Антропенко добавил, что в этой связи необходимо предусмотреть возможность переоформления билета на другого члена семьи за сутки до проведения спектакля.
Ранее председатель думского комитета по защите семьи Нина Останина предложила выплачивать маткапитал за каждого ребенка. При этом его сумма будет увеличиваться на 25% с рождением каждого последующего малыша. По ее словам, это поможет повысить рождаемость в России, передает VSE42.RU.
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