Челябинским супругам назвали список документов для награды «Семейное счастье»

Для награды «Семейное счастье» челябинцы должны собрать пакет документов
© Служба новостей «URA.RU»
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В зависимости от длительности совместной жизни семья получает от 50 до 150 тысяч рублей Фото:

В Челябинской области семьи-долгожители должны собрать небольшой пакет документов для получения награды «Семейное счастье», в которую входит нагрудный знак и поощрение в размере от 50 до 150 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального минсоца.

«Чтобы получить награду, необходимо обратиться в управление социальной защиты по месту жительства с пакетом документов. Большинство из них сотрудники соцзащиты соберут самостоятельно через межведомственное электронное взаимодействие», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. Если получить нужные документы по межведомственному взаимодействию невозможно, соцзащита попросит семью принести их.

Среди обязательных документов семье нужно будет предоставить паспорта (свои и детей), согласие на обработку данных (свои и детей), а еще документы о наградах в профессиональной, творческой или общественно значимой деятельности. Также потребуются реквизиты счета одного из супругов и согласие второго на то, чтобы деньги перечислялись на этот счет. В минсоце подчеркнули, что это не выплата, а награда за долгую совместную жизнь, включающая знак отличия и денежное поощрение.

«Знак отличия „Семейное счастье“ учрежден в целях повышения авторитета семьи и общественного признания прочных семейных уз. Это одна из форм поощрения супружеских пар, создавших крепкую семью с традиционными духовно-нравственными ценностями», — добавили в пресс-службе ведомства.

По данным областного минсоца, на награду могут претендовать семьи, которые прожили в браке более 50 лет. При этом если срок совместной жизни от 50 до 59 лет, то сумма поощрения составит 50 тысяч рублей, от 60 до 69 лет — 100 тысяч рублей, а от 70 до 79 лет — 150 тысяч рублей. Семьи могут получить награды трижды, тогда общая сумма поощрения достигнет 300 тысяч рублей.

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В Челябинской области семьи-долгожители должны собрать небольшой пакет документов для получения награды «Семейное счастье», в которую входит нагрудный знак и поощрение в размере от 50 до 150 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального минсоца. «Чтобы получить награду, необходимо обратиться в управление социальной защиты по месту жительства с пакетом документов. Большинство из них сотрудники соцзащиты соберут самостоятельно через межведомственное электронное взаимодействие», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. Если получить нужные документы по межведомственному взаимодействию невозможно, соцзащита попросит семью принести их. Среди обязательных документов семье нужно будет предоставить паспорта (свои и детей), согласие на обработку данных (свои и детей), а еще документы о наградах в профессиональной, творческой или общественно значимой деятельности. Также потребуются реквизиты счета одного из супругов и согласие второго на то, чтобы деньги перечислялись на этот счет. В минсоце подчеркнули, что это не выплата, а награда за долгую совместную жизнь, включающая знак отличия и денежное поощрение. «Знак отличия „Семейное счастье“ учрежден в целях повышения авторитета семьи и общественного признания прочных семейных уз. Это одна из форм поощрения супружеских пар, создавших крепкую семью с традиционными духовно-нравственными ценностями», — добавили в пресс-службе ведомства. По данным областного минсоца, на награду могут претендовать семьи, которые прожили в браке более 50 лет. При этом если срок совместной жизни от 50 до 59 лет, то сумма поощрения составит 50 тысяч рублей, от 60 до 69 лет — 100 тысяч рублей, а от 70 до 79 лет — 150 тысяч рублей. Семьи могут получить награды трижды, тогда общая сумма поощрения достигнет 300 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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