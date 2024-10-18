Названа цена аренды жилья в Челябинске во время Гран-при России по фигурному катанию

Снять в аренду жилье в Челябинске можно за три тысячи рублей в сутки
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В Челябинске снять жилье болельщики смогут в среднем за 2,9 тысяч рублей в сутки
В Челябинске снять жилье болельщики смогут в среднем за 2,9 тысяч рублей в сутки Фото:

В Челябинске Гран-при России по фигурному катанию пройдет с 27 февраля по 3 марта 2025 года, снять жилье болельщики смогут в среднем за 2,9 тысяч рублей. В Магнитогорске соревнования пройдут с 23 по 27 октября, там стоимость квартиры составит 3,4 тысячи рублей за ночь. Об этом сообщили в пресс-службе «Авито Путешествия».

«С 27 февраля по 3 марта в Челябинске состоится Кубок Первого канала по фигурному катанию. Снять квартиру посуточно городе в среднем можно будет за 2 тысячи 900 рублей. В Магнитогорске соревнования пройдут уже скоро — с 23 по 27 октября, там стоимость арендных квартир в среднем составит 3 тысячи 400 рублей за ночь», — сообщили в пресс-службе.

В Челябинске между гендерными праздниками, с 27 февраля по 3 марта, состоится Кубок Первого канала по фигурному катанию. Снять квартиру посуточно в городе в среднем можно будет за 2 тысячи 900 рублей. При этом арендовать однушку можно будет за 2 тысячи 100 рублей за ночь. Двухкомнатное жилье в городе обойдется в 2 тысячи 750 рублей, а трехкомнатное — 3 тысячи 500 рублей.

Также в пресс-службе отметили, погода в городе в это время традиционно суровая, поэтому дополнительно можно будет посетить другие интересные локации. Сходить на экскурсию в металлопрокатный цех «Высота 239», посмотреть кино в историческом здании кинотеатра имени Пушкина или посетить экспозицию Государственного исторического музея Южного Урала.

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В Челябинске Гран-при России по фигурному катанию пройдет с 27 февраля по 3 марта 2025 года, снять жилье болельщики смогут в среднем за 2,9 тысяч рублей. В Магнитогорске соревнования пройдут с 23 по 27 октября, там стоимость квартиры составит 3,4 тысячи рублей за ночь. Об этом сообщили в пресс-службе «Авито Путешествия». «С 27 февраля по 3 марта в Челябинске состоится Кубок Первого канала по фигурному катанию. Снять квартиру посуточно городе в среднем можно будет за 2 тысячи 900 рублей. В Магнитогорске соревнования пройдут уже скоро — с 23 по 27 октября, там стоимость арендных квартир в среднем составит 3 тысячи 400 рублей за ночь», — сообщили в пресс-службе. В Челябинске между гендерными праздниками, с 27 февраля по 3 марта, состоится Кубок Первого канала по фигурному катанию. Снять квартиру посуточно в городе в среднем можно будет за 2 тысячи 900 рублей. При этом арендовать однушку можно будет за 2 тысячи 100 рублей за ночь. Двухкомнатное жилье в городе обойдется в 2 тысячи 750 рублей, а трехкомнатное — 3 тысячи 500 рублей. Также в пресс-службе отметили, погода в городе в это время традиционно суровая, поэтому дополнительно можно будет посетить другие интересные локации. Сходить на экскурсию в металлопрокатный цех «Высота 239», посмотреть кино в историческом здании кинотеатра имени Пушкина или посетить экспозицию Государственного исторического музея Южного Урала.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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