Жители Нижнего Тагила обеспокоены нахождением на территории школы № 49 стаи бродячих собак. По словам очевидцев, животные пугают школьников.
«Вблизи и на территории школы № 49, и на Тагилстрое, сложилась тревожная ситуация, связанная с наличием бездомных собак. Четвероногие бродят стаями, пугают школьников и мешают им спокойно добираться до учебного заведения и возвращаться домой», — сказано в сообществе «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте».
В пресс-службе городской администрации рассказали, что заявок на отлов собак по этому адресу не поступало. «Заявку передали подрядчику в работу», — сказано в комментарии под постом.
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Жители Нижнего Тагила обеспокоены нахождением на территории школы № 49 стаи бродячих собак. По словам очевидцев, животные пугают школьников. «Вблизи и на территории школы № 49, и на Тагилстрое, сложилась тревожная ситуация, связанная с наличием бездомных собак. Четвероногие бродят стаями, пугают школьников и мешают им спокойно добираться до учебного заведения и возвращаться домой», — сказано в сообществе «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте». В пресс-службе городской администрации рассказали, что заявок на отлов собак по этому адресу не поступало. «Заявку передали подрядчику в работу», — сказано в комментарии под постом.