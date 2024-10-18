18 октября 2024

Стая бродячих собак закошмарила школьников в Нижнем Тагиле. Фото

Жители Нижнего Тагила пожаловались на стаю бродячих собак возле школы
© Служба новостей «URA.RU»
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Подтопление в селе Кетово и окрестностях. Курганская область, собаки, бродячие собаки, стая собак, подтопление, брошенные собаки, село кетово
Заявок на отлов собак по этому адресу не поступало (фото из архива) Фото:

Жители Нижнего Тагила обеспокоены нахождением на территории школы № 49 стаи бродячих собак. По словам очевидцев, животные пугают школьников.

«Вблизи и на территории школы № 49, и на Тагилстрое, сложилась тревожная ситуация, связанная с наличием бездомных собак. Четвероногие бродят стаями, пугают школьников и мешают им спокойно добираться до учебного заведения и возвращаться домой», — сказано в сообществе «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте».

В пресс-службе городской администрации рассказали, что заявок на отлов собак по этому адресу не поступало. «Заявку передали подрядчику в работу», — сказано в комментарии под постом.

Фото:

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Жители Нижнего Тагила обеспокоены нахождением на территории школы № 49 стаи бродячих собак. По словам очевидцев, животные пугают школьников. «Вблизи и на территории школы № 49, и на Тагилстрое, сложилась тревожная ситуация, связанная с наличием бездомных собак. Четвероногие бродят стаями, пугают школьников и мешают им спокойно добираться до учебного заведения и возвращаться домой», — сказано в сообществе «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте». В пресс-службе городской администрации рассказали, что заявок на отлов собак по этому адресу не поступало. «Заявку передали подрядчику в работу», — сказано в комментарии под постом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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