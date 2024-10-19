В центре Екатеринбурга толпа силовиков разогнала клубную тусовку. Фото, видео

В Екатеринбурге Росгвардия и полиция нагрянули в ночной клуб Duty Free

20 октября 2024 в 04:19 Размер текста - 17 +

Силовики проверяли документы у входа в ТЦ «Антей» (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU К торговому центру «Антей» в центре Екатеринбурга приехала толпа сотрудников полиции и Росгвардии. По словам очевидцев, силовики нагрянули в ночной клуб Duty Free. «К ТЦ „Антей“, где расположены [два клуба], приехала Росгвардия. Стоят рядом со входом в Duty Free. Обычно по выходным здесь происходят потасовки между перепившими посетителями», — передает telegram-канал «Дно Исети». Один из свидетелей рассказал, что у всех, кто был на улице, начали проверять документы. После этого появились кадры, как посетителей выводят из клуба Duty Free. Ко входу в заведение также подъехала карета скорой помощи. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службы УМВД по Екатеринбургу и свердловской Росгвардии за комментариями. Ответы ожидаются. Сначала сотрудников Росгвардии заметили у входа в клуб telegram-канал «Дно Исети» Фото: Силовики нагрянули на тусовку в Duty Free telegram-канал «Дно Исети» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

К торговому центру «Антей» в центре Екатеринбурга приехала толпа сотрудников полиции и Росгвардии. По словам очевидцев, силовики нагрянули в ночной клуб Duty Free. «К ТЦ „Антей“, где расположены [два клуба], приехала Росгвардия. Стоят рядом со входом в Duty Free. Обычно по выходным здесь происходят потасовки между перепившими посетителями», — передает telegram-канал «Дно Исети». Один из свидетелей рассказал, что у всех, кто был на улице, начали проверять документы. После этого появились кадры, как посетителей выводят из клуба Duty Free. Ко входу в заведение также подъехала карета скорой помощи. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службы УМВД по Екатеринбургу и свердловской Росгвардии за комментариями. Ответы ожидаются.