К торговому центру «Антей» в центре Екатеринбурга приехала толпа сотрудников полиции и Росгвардии. По словам очевидцев, силовики нагрянули в ночной клуб Duty Free.
«К ТЦ „Антей“, где расположены [два клуба], приехала Росгвардия. Стоят рядом со входом в Duty Free. Обычно по выходным здесь происходят потасовки между перепившими посетителями», — передает telegram-канал «Дно Исети». Один из свидетелей рассказал, что у всех, кто был на улице, начали проверять документы. После этого появились кадры, как посетителей выводят из клуба Duty Free. Ко входу в заведение также подъехала карета скорой помощи.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службы УМВД по Екатеринбургу и свердловской Росгвардии за комментариями. Ответы ожидаются.
Сначала сотрудников Росгвардии заметили у входа в клуб
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К торговому центру «Антей» в центре Екатеринбурга приехала толпа сотрудников полиции и Росгвардии. По словам очевидцев, силовики нагрянули в ночной клуб Duty Free. «К ТЦ „Антей“, где расположены [два клуба], приехала Росгвардия. Стоят рядом со входом в Duty Free. Обычно по выходным здесь происходят потасовки между перепившими посетителями», — передает telegram-канал «Дно Исети». Один из свидетелей рассказал, что у всех, кто был на улице, начали проверять документы. После этого появились кадры, как посетителей выводят из клуба Duty Free. Ко входу в заведение также подъехала карета скорой помощи. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службы УМВД по Екатеринбургу и свердловской Росгвардии за комментариями. Ответы ожидаются.