19 октября 2024
18 октября 2024

В центре Екатеринбурга толпа силовиков разогнала клубную тусовку. Фото, видео

В Екатеринбурге Росгвардия и полиция нагрянули в ночной клуб Duty Free
© Служба новостей «URA.RU»
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Росгвардия и полиция у ТЦ Антей. Екатеринбург, тц антей, росгвардия
Силовики проверяли документы у входа в ТЦ «Антей» (архивное фото) Фото:

К торговому центру «Антей» в центре Екатеринбурга приехала толпа сотрудников полиции и Росгвардии. По словам очевидцев, силовики нагрянули в ночной клуб Duty Free.

«К ТЦ „Антей“, где расположены [два клуба], приехала Росгвардия. Стоят рядом со входом в Duty Free. Обычно по выходным здесь происходят потасовки между перепившими посетителями», — передает telegram-канал «Дно Исети». Один из свидетелей рассказал, что у всех, кто был на улице, начали проверять документы. После этого появились кадры, как посетителей выводят из клуба Duty Free. Ко входу в заведение также подъехала карета скорой помощи.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службы УМВД по Екатеринбургу и свердловской Росгвардии за комментариями. Ответы ожидаются.

Сначала сотрудников Росгвардии заметили у входа в клуб
Сначала сотрудников Росгвардии заметили у входа в клуб
Фото:
Силовики нагрянули на тусовку в Duty Free
Силовики нагрянули на тусовку в Duty Free
Фото:

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К торговому центру «Антей» в центре Екатеринбурга приехала толпа сотрудников полиции и Росгвардии. По словам очевидцев, силовики нагрянули в ночной клуб Duty Free. «К ТЦ „Антей“, где расположены [два клуба], приехала Росгвардия. Стоят рядом со входом в Duty Free. Обычно по выходным здесь происходят потасовки между перепившими посетителями», — передает telegram-канал «Дно Исети». Один из свидетелей рассказал, что у всех, кто был на улице, начали проверять документы. После этого появились кадры, как посетителей выводят из клуба Duty Free. Ко входу в заведение также подъехала карета скорой помощи. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службы УМВД по Екатеринбургу и свердловской Росгвардии за комментариями. Ответы ожидаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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