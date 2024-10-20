В пяти челябинских муниципалитетах стали стоить меньше жилых домов. Резкое сокращение ввода жилья населением замечено в Усть-Катавском городском округе, Кусинском, Нязепетровском, Брединском и Октябрьском районах, сообщили 21 октября в Контрольно-счетной палате (КСП) региона.
«Сокращение ввода жилья населением в 2024 году по сравнению с 2023 годом наблюдается в Усть-Катавском городском округе (-19,6%). Также челябинцы стали строить меньше жилых домов в Кусинском (-37,0%), Нязепетровском (-38,8%), Брединском (-49,2%), Октябрьском (-50,4%) районах», — сообщается на сайте.
При этом в целом по региону за январь-сентябрь 2024 года челябинцы возвели 1 127,8 тысяч квадратных метров жилья. Это на 19,3% больше по сравнению с прошлым годом. Среди муниципалитетов региона лидерами по динамике ввода жилья населением в сравнении с 2023 годом стали Троицкий (+140,7%), Кизильский (+79,8%) и Чесменский (+73,0%) районы.
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