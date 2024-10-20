20 октября 2024

В пяти челябинских муниципалитетах резко снизились темпы строительства жилья. Инфографика

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В целом по региону отмечен рост темпов строительства жилья населением
В целом по региону отмечен рост темпов строительства жилья населением Фото:

В пяти челябинских муниципалитетах стали стоить меньше жилых домов. Резкое сокращение ввода жилья населением замечено в Усть-Катавском городском округе, Кусинском, Нязепетровском, Брединском и Октябрьском районах, сообщили 21 октября в Контрольно-счетной палате (КСП) региона.

«Сокращение ввода жилья населением в 2024 году по сравнению с 2023 годом наблюдается в Усть-Катавском городском округе (-19,6%). Также челябинцы стали строить меньше жилых домов в Кусинском (-37,0%), Нязепетровском (-38,8%), Брединском (-49,2%), Октябрьском (-50,4%) районах», — сообщается на сайте.

При этом в целом по региону за январь-сентябрь 2024 года челябинцы возвели 1 127,8 тысяч квадратных метров жилья. Это на 19,3% больше по сравнению с прошлым годом. Среди муниципалитетов региона лидерами по динамике ввода жилья населением в сравнении с 2023 годом стали Троицкий (+140,7%), Кизильский (+79,8%) и Чесменский (+73,0%) районы.

Меньше частных домов стали строить жители в Усть-Катавском городском округе, Кусинском, Нязепетровском, Брединском и Октябрьском районах
Меньше частных домов стали строить жители в Усть-Катавском городском округе, Кусинском, Нязепетровском, Брединском и Октябрьском районах
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новости для жителей Челябинска, которые ценят свое время, в telegram-канале «Челябинск, который смог». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В пяти челябинских муниципалитетах стали стоить меньше жилых домов. Резкое сокращение ввода жилья населением замечено в Усть-Катавском городском округе, Кусинском, Нязепетровском, Брединском и Октябрьском районах, сообщили 21 октября в Контрольно-счетной палате (КСП) региона. «Сокращение ввода жилья населением в 2024 году по сравнению с 2023 годом наблюдается в Усть-Катавском городском округе (-19,6%). Также челябинцы стали строить меньше жилых домов в Кусинском (-37,0%), Нязепетровском (-38,8%), Брединском (-49,2%), Октябрьском (-50,4%) районах», — сообщается на сайте. При этом в целом по региону за январь-сентябрь 2024 года челябинцы возвели 1 127,8 тысяч квадратных метров жилья. Это на 19,3% больше по сравнению с прошлым годом. Среди муниципалитетов региона лидерами по динамике ввода жилья населением в сравнении с 2023 годом стали Троицкий (+140,7%), Кизильский (+79,8%) и Чесменский (+73,0%) районы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...