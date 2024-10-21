Передвижной музей «Поезд Победы» 21 октября прибыл на железнодорожный вокзал в Челябинске. Экспозиция будет работать два дня. Интерактивную выставку военного времени посетил глава региона Алексей Текслер, передает корреспондент URA.RU.
«В Челябинске „Поезд Победы“ это проект, который уже много лет реализуется, уже не первый раз приезжает к нам. Всегда это большое событие, возможность детям и взрослым прийти, посмотреть уникальную экспозицию. По сути, каждый вагон представляет из себя отдельную историю про тот или иной момент, связанный с Великой Отечественной войной», — сообщил Текслер.
Выставка располагается в десяти вагонах поезда. Реалистичное перемещение во времена Великой Отечественной войны (ВОВ) осуществляется с помощью мультимедийных технологий: 50 видеопроекторов, 18 видеостен и 12 сенсорных столов. Эти устройства демонстрируют сцены танковых сражений и воздушных боев, а также воссоздают обстановку повседневной жизни солдат.
В вагонах представлены экспозиции с различными периодами жизни советского человека: в мирное и военное время. Концлагерь, госпиталь, банно-прачечный комплекс и штаб также являются частью выставки. Глава региона отметил, что его бабушка работала в подобном госпитале, который воспроизвели в музее. Как сказал Текслер, «такой мостик с историей своей семьи проложила выставка».
На протяжении всего маршрута посетителей сопровождает виртуальный гид — машинистка по имени Лидия. Желающим погрузиться в атмосферу ВОВ необходимо пройти регистрацию на сайте и приобрести бесплатный билет.
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