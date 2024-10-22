У главного секс-маньяка Голливуда Харви Вайнштейна обнаружили рак

22 октября 2024 в 10:04 Размер текста - 17 +

Харви Вайнштейн болен хроническим миелоидным лейкозом Фото: Seth Wenig/AP/TASS Кинопродюсер и создатель таких фильмов, как «Убить Билла», «Властелин колец», «Криминальное чтиво», Харви Вайнштейн, обвиняемый в насилии и изнасиловании, болен раком. У него диагностирована разновидность рака костного мозга — хронический миелоидный лейкоз. Об этом сообщили источники, знакомые с ситуацией. «Харви Вайнштейн <…> страдает хроническим миелоидным лейкозом», — заявили источники. Их слова передает телеканал NBC New . Отмечается, что продюсер проходить курс лечения в тюремной больнице, которая находится на острове Райкерс. При этом адвокат Вайнштейна отказался давать комментарии по поводу состояния продюсера. В 2020 году Харви Вайнштейн судом был приговорен к 23 годам тюрьмы из-за обвинения в насильственных действиях сексуального характера. Множество актрис Голливуда рассказали о давних сексдомогательствах продюсера. Позже по делу об изнасиловании ему добавили еще 16 лет заключения. Однако в апреле 2024 года после апелляции защиты Вайнштейна вышестоящий суд в Нью-Йорке отменил приговор в 23 года тюрьмы, но продюсер все же продолжает находиться за решеткой. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Кинопродюсер и создатель таких фильмов, как «Убить Билла», «Властелин колец», «Криминальное чтиво», Харви Вайнштейн, обвиняемый в насилии и изнасиловании, болен раком. У него диагностирована разновидность рака костного мозга — хронический миелоидный лейкоз. Об этом сообщили источники, знакомые с ситуацией. «Харви Вайнштейн <…> страдает хроническим миелоидным лейкозом», — заявили источники. Их слова передает телеканал NBC New. Отмечается, что продюсер проходить курс лечения в тюремной больнице, которая находится на острове Райкерс. При этом адвокат Вайнштейна отказался давать комментарии по поводу состояния продюсера. В 2020 году Харви Вайнштейн судом был приговорен к 23 годам тюрьмы из-за обвинения в насильственных действиях сексуального характера. Множество актрис Голливуда рассказали о давних сексдомогательствах продюсера. Позже по делу об изнасиловании ему добавили еще 16 лет заключения. Однако в апреле 2024 года после апелляции защиты Вайнштейна вышестоящий суд в Нью-Йорке отменил приговор в 23 года тюрьмы, но продюсер все же продолжает находиться за решеткой.