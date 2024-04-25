Кинопродюсеру Вайнштейну отменили приговор за изнасилования из-за ошибки судьи

25 апреля 2024 в 19:02 Размер текста - 17 +

Харви Вайнштейну отменили приговор за сексуальные преступления из-за ошибки судьи Фото: AP/TASS Голливудскому кинопродюсеру Харви Вайнштейну 25 апреля отменили приговор, вынесенный в 2020 году за изнасилования и другие действия сексуального характера. Апелляционный суд Нью-Йорка решил, что при рассмотрении дела была допущена ошибка. «Верховный суд Нью-Йорка отменил приговор Харви Вайнштейну. Апелляционный суд Нью-Йорка установил, что судья первой инстанции допустил ошибку, позволив прокурорам вызвать в качестве свидетелей женщин, чьи заявления не были частью предъявленных ему обвинений», — пишет издание The New York Times. Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы в марте 2020 года. Он был признан виновным в изнасиловании и домогательствах в отношении работниц киноиндустрии. В харассменте на тот момент 67-летнего продюсера обвинили Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Кара Делевинь, Ева Грин, Виктория Смирнофф и другие. В общей сложности показания против Вайнштейна дали порядка 80 женщин. Вайнштейн известен по таким фильмам, как «Властелин колец», «Джанго освобожденный», «Убить Билла», «Город грехов», «Омерзительная восьмерка», «Бесславные ублюдки». Он был неоднократно номинирован на премии «Оскар» и Британской киноакадемии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Голливудскому кинопродюсеру Харви Вайнштейну 25 апреля отменили приговор, вынесенный в 2020 году за изнасилования и другие действия сексуального характера. Апелляционный суд Нью-Йорка решил, что при рассмотрении дела была допущена ошибка. «Верховный суд Нью-Йорка отменил приговор Харви Вайнштейну. Апелляционный суд Нью-Йорка установил, что судья первой инстанции допустил ошибку, позволив прокурорам вызвать в качестве свидетелей женщин, чьи заявления не были частью предъявленных ему обвинений», — пишет издание The New York Times. Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы в марте 2020 года. Он был признан виновным в изнасиловании и домогательствах в отношении работниц киноиндустрии. В харассменте на тот момент 67-летнего продюсера обвинили Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Кара Делевинь, Ева Грин, Виктория Смирнофф и другие. В общей сложности показания против Вайнштейна дали порядка 80 женщин. Вайнштейн известен по таким фильмам, как «Властелин колец», «Джанго освобожденный», «Убить Билла», «Город грехов», «Омерзительная восьмерка», «Бесславные ублюдки». Он был неоднократно номинирован на премии «Оскар» и Британской киноакадемии.