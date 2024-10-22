Челябинцев предупредили о гололеде и морозах

В Челябинской области усилятся заморозки и гололед Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области 23 октября усилятся заморозки и гололед. О непогоде предупредили синоптики Челябинского гидрометеоцентра.

«В Челябинской области 23 октября ожидается облачная погода с прояснениями, ночью небольшие осадки, местами умеренные, преимущественно в виде дождя, временами с мокрым снегом, днем местами небольшие дожди. Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица», — говорится в прогнозе погоды.

Метеорологи отметили, что скорость ветра составит 5-10 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду. Ночью до двух градусов мороза, при прояснении до семи градусов мороза. Днем около 6-11 градусов тепла.

В Челябинске днем до десяти градусов тепла, ночью около 1-3 градусов выше ноля. Снегопады обойдут областной центр стороной, ожидается лишь слабый дождь.

Ранее синоптики предупреждали, что в регионе ожидаются снегопады. В области благодаря Северо-Атлантическому циклону с 21 по 27 октября будет мокрый снег.