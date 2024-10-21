Челябинцам пообещали снежную неделю

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Сугробы. Челябинск, снег, погода, столик, непогода, климат, стихия, сугробы
Конец октября в регионе будет снежным Фото:

В Челябинской области благодаря Северо-Атлантическому циклону с 21 по 27 октября ожидаются снегопады. Об этом предупредили синоптики Челябинского гидрометеоцентра.

«Северо-Атлантические циклоны, проходящие вдоль арктического побережья страны, своими глубокими ложбинами будут оказывать влияние и на территорию Южного Урала. В течение недели ожидается небольшие и умеренные осадки в виде дождя, а в горных районах с мокрым снегом, к выходным из-за затока холода они примут более „снежный“ характер», — предупреждают синоптики.

Метеорологи добавляют, что в течение недели ожидается облачная погода. Сильных перепадов температур не предвидится, по ночам около 1-4 градусов мороза, в низинах до семи градусов мороза, днем до девяти градусов тепла.

Синоптики предупреждали жителей региона о дождях со снегом, которые придут в область с началом недели. За неделю может выпасть до месячной нормы смешанных осадков

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В Челябинской области благодаря Северо-Атлантическому циклону с 21 по 27 октября ожидаются снегопады. Об этом предупредили синоптики Челябинского гидрометеоцентра. «Северо-Атлантические циклоны, проходящие вдоль арктического побережья страны, своими глубокими ложбинами будут оказывать влияние и на территорию Южного Урала. В течение недели ожидается небольшие и умеренные осадки в виде дождя, а в горных районах с мокрым снегом, к выходным из-за затока холода они примут более „снежный“ характер», — предупреждают синоптики. Метеорологи добавляют, что в течение недели ожидается облачная погода. Сильных перепадов температур не предвидится, по ночам около 1-4 градусов мороза, в низинах до семи градусов мороза, днем до девяти градусов тепла. Синоптики предупреждали жителей региона о дождях со снегом, которые придут в область с началом недели. За неделю может выпасть до месячной нормы смешанных осадков
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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