Боец ВС РФ рассказал о британских наемниках ВСУ в Михайловке

ВС РФ уничтожили британских наемников при освобождении Михайловки

23 октября 2024 в 08:53 Размер текста - 17 +

ВС РФ уничтожили британских наемников в Михайловке и освободили населенный пункт Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские бойцы в Михайловке в ДНР уничтожили группу наемников из Великобритании, которые прибыли в ряды ВСУ. Отмечается, что у них было оружие, произведенное НАТО, а также соответствующие их стране нашивки и флаги на форме. Об этом сообщил заместитель командира батальона по военно-политической работе Игорь. «Они [наемники и украинцы] не рассчитывали, что им придется оттуда уходить. Блиндажи у них были оборудованы достаточно крепко, два-три наката бревен. <…> Да, это точно были военнослужащие Великобритании. Были нашивки, флаги на форме, форма НАТОвского образца», — заявил Игорь, говоря об уничтожении британских наемников в Михайловке. Его слова передает Минобороны РФ . Во время наступления ВС России в Михайловке были уничтожены живая сила и техника украинской армии. Среди них бронетранспортеры и бронированные машины, произведенные на Западе. После наступления российских бойцов Михайловку удалось освободить. В связи с этим военных поздравил министр обороны РФ Андрей Белоусов, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские бойцы в Михайловке в ДНР уничтожили группу наемников из Великобритании, которые прибыли в ряды ВСУ. Отмечается, что у них было оружие, произведенное НАТО, а также соответствующие их стране нашивки и флаги на форме. Об этом сообщил заместитель командира батальона по военно-политической работе Игорь. «Они [наемники и украинцы] не рассчитывали, что им придется оттуда уходить. Блиндажи у них были оборудованы достаточно крепко, два-три наката бревен. <…> Да, это точно были военнослужащие Великобритании. Были нашивки, флаги на форме, форма НАТОвского образца», — заявил Игорь, говоря об уничтожении британских наемников в Михайловке. Его слова передает Минобороны РФ. Во время наступления ВС России в Михайловке были уничтожены живая сила и техника украинской армии. Среди них бронетранспортеры и бронированные машины, произведенные на Западе. После наступления российских бойцов Михайловку удалось освободить. В связи с этим военных поздравил министр обороны РФ Андрей Белоусов, передает RT.