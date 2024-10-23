Боец ВС РФ рассказал о британских наемниках ВСУ в Михайловке

ВС РФ уничтожили британских наемников при освобождении Михайловки
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ВС РФ уничтожили британских наемников в Михайловке и освободили населенный пункт Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские бойцы в Михайловке в ДНР уничтожили группу наемников из Великобритании, которые прибыли в ряды ВСУ. Отмечается, что у них было оружие, произведенное НАТО, а также соответствующие их стране нашивки и флаги на форме. Об этом сообщил заместитель командира батальона по военно-политической работе Игорь.

«Они [наемники и украинцы] не рассчитывали, что им придется оттуда уходить. Блиндажи у них были оборудованы достаточно крепко, два-три наката бревен. <…> Да, это точно были военнослужащие Великобритании. Были нашивки, флаги на форме, форма НАТОвского образца», — заявил Игорь, говоря об уничтожении британских наемников в Михайловке. Его слова передает Минобороны РФ.

Во время наступления ВС России в Михайловке были уничтожены живая сила и техника украинской армии. Среди них бронетранспортеры и бронированные машины, произведенные на Западе. После наступления российских бойцов Михайловку удалось освободить. В связи с этим военных поздравил министр обороны РФ Андрей Белоусов, передает RT.

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Российские бойцы в Михайловке в ДНР уничтожили группу наемников из Великобритании, которые прибыли в ряды ВСУ. Отмечается, что у них было оружие, произведенное НАТО, а также соответствующие их стране нашивки и флаги на форме. Об этом сообщил заместитель командира батальона по военно-политической работе Игорь. «Они [наемники и украинцы] не рассчитывали, что им придется оттуда уходить. Блиндажи у них были оборудованы достаточно крепко, два-три наката бревен. <…> Да, это точно были военнослужащие Великобритании. Были нашивки, флаги на форме, форма НАТОвского образца», — заявил Игорь, говоря об уничтожении британских наемников в Михайловке. Его слова передает Минобороны РФ. Во время наступления ВС России в Михайловке были уничтожены живая сила и техника украинской армии. Среди них бронетранспортеры и бронированные машины, произведенные на Западе. После наступления российских бойцов Михайловку удалось освободить. В связи с этим военных поздравил министр обороны РФ Андрей Белоусов, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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