На территории Нижнетагильского лесничества завершили обновление минерализованных полос, необходимых для защиты от огня. Протяженность вдоль границ городских лесов — 40 километров, сообщил мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.
«Протяженность полос вдоль границ городских лесов — порядка 40 км, 30 км уже обновлены. Впервые в создании барьеров, препятствующих распространению огня, используется бульдозер „ЧЕТРА“. Его закупили для службы экологической безопасности в этом году», — написал Владислав Пинаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Он подчеркнул, что защитные полосы были восстановлены по периметру 16 сельских населенных пунктов. Также минерализованные полосы были обновлены вокруг девяти загородных детских лагерей.
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