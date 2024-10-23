23 октября 2024

Лес под Нижним Тагилом защитят от пожаров минералами. Видео

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Полосы обновил бульдозер, который появился у Нижнего Тагила в этом году (архивное фото)
Полосы обновил бульдозер, который появился у Нижнего Тагила в этом году (архивное фото) Фото:

На территории Нижнетагильского лесничества завершили обновление минерализованных полос, необходимых для защиты от огня. Протяженность вдоль границ городских лесов — 40 километров, сообщил мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

«Протяженность полос вдоль границ городских лесов — порядка 40 км, 30 км уже обновлены. Впервые в создании барьеров, препятствующих распространению огня, используется бульдозер „ЧЕТРА“. Его закупили для службы экологической безопасности в этом году», — написал Владислав Пинаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он подчеркнул, что защитные полосы были восстановлены по периметру 16 сельских населенных пунктов. Также минерализованные полосы были обновлены вокруг девяти загородных детских лагерей.

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На территории Нижнетагильского лесничества завершили обновление минерализованных полос, необходимых для защиты от огня. Протяженность вдоль границ городских лесов — 40 километров, сообщил мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев. «Протяженность полос вдоль границ городских лесов — порядка 40 км, 30 км уже обновлены. Впервые в создании барьеров, препятствующих распространению огня, используется бульдозер „ЧЕТРА“. Его закупили для службы экологической безопасности в этом году», — написал Владислав Пинаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Он подчеркнул, что защитные полосы были восстановлены по периметру 16 сельских населенных пунктов. Также минерализованные полосы были обновлены вокруг девяти загородных детских лагерей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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