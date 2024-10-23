23 октября 2024

«Синара» выкупила «Уралхиммаш»

© Служба новостей «URA.RU»
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Иннопром-2022 третий день. Екатеринбург, синара
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Группа «Синара» выкупила почти 75% акций Уральского завода химического машиностроения («Уралхиммаш», Екатеринбург). Это следует из карточки компании в федеральном реестре юридически значимых сведений.

Согласно опубликованным сведениям, «Синара» приобрела 74,99% акций, куда входят более 3 миллиардов обыкновенных акций «Уралхиммаша» и 31 тысяча привилегированных. Договор купли-продажи акций был заключен в конце августа 2024 года. На конец прошлого года заводом владело ПАО ОМЗ, контролирует который Газпромбанк.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службы «Синары» и «Уралхиммаша». На момент публикации ответ получить не удалось.

«Уралхиммаш» является одним из ведущих российских производителей оборудования для газовой, нефтеперерабатывающей, нефтехимической, химической отраслей промышленности, атомной и традиционной энергетики. Аппараты. Гендиректором предприятия выступает Тамара Кобаладзе, которая ранее возглавляла дирекцию по закупкам ПАО ОМЗ.

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Группа «Синара» выкупила почти 75% акций Уральского завода химического машиностроения («Уралхиммаш», Екатеринбург). Это следует из карточки компании в федеральном реестре юридически значимых сведений. Согласно опубликованным сведениям, «Синара» приобрела 74,99% акций, куда входят более 3 миллиардов обыкновенных акций «Уралхиммаша» и 31 тысяча привилегированных. Договор купли-продажи акций был заключен в конце августа 2024 года. На конец прошлого года заводом владело ПАО ОМЗ, контролирует который Газпромбанк. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службы «Синары» и «Уралхиммаша». На момент публикации ответ получить не удалось. «Уралхиммаш» является одним из ведущих российских производителей оборудования для газовой, нефтеперерабатывающей, нефтехимической, химической отраслей промышленности, атомной и традиционной энергетики. Аппараты. Гендиректором предприятия выступает Тамара Кобаладзе, которая ранее возглавляла дирекцию по закупкам ПАО ОМЗ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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