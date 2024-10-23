«Синара» выкупила «Уралхиммаш»

Группа «Синара» выкупила почти 75% акций Уральского завода химического машиностроения («Уралхиммаш», Екатеринбург). Это следует из карточки компании в федеральном реестре юридически значимых сведений.
Согласно опубликованным сведениям, «Синара» приобрела 74,99% акций, куда входят более 3 миллиардов обыкновенных акций «Уралхиммаша» и 31 тысяча привилегированных. Договор купли-продажи акций был заключен в конце августа 2024 года. На конец прошлого года заводом владело ПАО ОМЗ, контролирует который Газпромбанк.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службы «Синары» и «Уралхиммаша». На момент публикации ответ получить не удалось.
«Уралхиммаш» является одним из ведущих российских производителей оборудования для газовой, нефтеперерабатывающей, нефтехимической, химической отраслей промышленности, атомной и традиционной энергетики. Аппараты. Гендиректором предприятия выступает Тамара Кобаладзе, которая ранее возглавляла дирекцию по закупкам ПАО ОМЗ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите знать все, что происходит в вашем городе? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!