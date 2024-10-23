23 октября 2024

Вероятному убийце 11-летней школьницы из Нижнего Тагила продлили арест. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Следственно-оперативные действия в отношении Владимира Александрова. Свердловская область, Нижний Тагил , александров владимир
Александрова арестовали до 2 марта включительно Фото:

Ленинский райсуд Екатеринбурга продлил на четыре месяца арест обвиняемого в убийстве 11-летней школьницы из Нижнего Тагила Владимира Александрова. Об этом рассказали в пресс-службе инстанции.

«Постановлением суда Владимиру Александрову продлен срок содержания под стражей на четыре месяца, всего до шести месяцев, то есть по 02 марта 2025 года включительно. Постановление в законную силу не вступило», — следует из сообщения.

Четвероклассница была найдена убитой в подвале своего общежития. Обвинение предъявили ее соседу: ветерану Владимиру Александрову, который более полугода назад вернулся с СВО и устроился на завод. Мужчина признал свою вину и был заключен под стражу. Более подробно о тагильской трагедии — в сюжете URA.RU.

Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите знать все, что происходит в вашем городе? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ленинский райсуд Екатеринбурга продлил на четыре месяца арест обвиняемого в убийстве 11-летней школьницы из Нижнего Тагила Владимира Александрова. Об этом рассказали в пресс-службе инстанции. «Постановлением суда Владимиру Александрову продлен срок содержания под стражей на четыре месяца, всего до шести месяцев, то есть по 02 марта 2025 года включительно. Постановление в законную силу не вступило», — следует из сообщения. Четвероклассница была найдена убитой в подвале своего общежития. Обвинение предъявили ее соседу: ветерану Владимиру Александрову, который более полугода назад вернулся с СВО и устроился на завод. Мужчина признал свою вину и был заключен под стражу. Более подробно о тагильской трагедии — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...