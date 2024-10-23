Ленинский райсуд Екатеринбурга продлил на четыре месяца арест обвиняемого в убийстве 11-летней школьницы из Нижнего Тагила Владимира Александрова. Об этом рассказали в пресс-службе инстанции.
«Постановлением суда Владимиру Александрову продлен срок содержания под стражей на четыре месяца, всего до шести месяцев, то есть по 02 марта 2025 года включительно. Постановление в законную силу не вступило», — следует из сообщения.
Четвероклассница была найдена убитой в подвале своего общежития. Обвинение предъявили ее соседу: ветерану Владимиру Александрову, который более полугода назад вернулся с СВО и устроился на завод. Мужчина признал свою вину и был заключен под стражу. Более подробно о тагильской трагедии — в сюжете URA.RU.
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