Челябинский генерал МВД обсудил с банкирами способы борьбы с киберпреступниками

24 октября 2024 в 19:01 Размер текста - 17 +

Сергей Космачев встретился с представителями банковского сектора Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Начальник ГУ МВД по Челябинской области генерал-майор Сергей Космачев во время областного совещания с представителями банковского сектора обсудил способы борьбы с киберпреступлениями. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка, инициативы должны помочь обезопасить жителей региона от мошеннических действий. «Начальник Главка предложил присутствующим обратиться к опыту других регионов. В частности, Сергей Валерьевич отметил, что в некоторых субъектах РФ осуществляется блокировка входящих звонков из иных государств на стационарные телефоны. Другим действенным способом Сергей Космачев назвал возможность оперативной блокировки банковского счета, на который обманутый мошенниками гражданин осуществил перевод», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. В настоящее время в регионе прорабатывается алгоритм, когда сотрудник кредитной организации предупреждают полицию о подозрительных операциях клиента. Полицейские принимают вызов, выезжают на место и доходчиво объясняют гражданину о мошеннических действиях. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Начальник ГУ МВД по Челябинской области генерал-майор Сергей Космачев во время областного совещания с представителями банковского сектора обсудил способы борьбы с киберпреступлениями. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка, инициативы должны помочь обезопасить жителей региона от мошеннических действий. «Начальник Главка предложил присутствующим обратиться к опыту других регионов. В частности, Сергей Валерьевич отметил, что в некоторых субъектах РФ осуществляется блокировка входящих звонков из иных государств на стационарные телефоны. Другим действенным способом Сергей Космачев назвал возможность оперативной блокировки банковского счета, на который обманутый мошенниками гражданин осуществил перевод», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. В настоящее время в регионе прорабатывается алгоритм, когда сотрудник кредитной организации предупреждают полицию о подозрительных операциях клиента. Полицейские принимают вызов, выезжают на место и доходчиво объясняют гражданину о мошеннических действиях.