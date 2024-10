Чем удивит фанатов Call of Duty: все о новой версии мирового рекордсмена

Новая часть игры Call of Duty выходит 25 октября 2024 года

25 октября 2024 в 18:19 Размер текста - 17 +

Долгожданная часть Call of Duty наконец доступна для загрузки Фото: Stanislav Kogiku/Global Look Press 25 октября 2024 года войдет в историю как день, когда миллионы геймеров по всему миру смогут погрузиться в атмосферу новой части легендарной серии Call of Duty. О долгожданном релизе Black Ops 6 — игры, которую фанаты ждали целых четыре года, а также о механике игры, системных требованиях и сюжете — подробнее в материале URA.ru. Четыре года на создание игры Команда разработчиков из Treyarch и Raven Software трудилась над Black Ops 6 рекордные 4 года, чтобы подарить нам максимально насыщенную, современную и увлекательную игру. Впечатляющий шпионский сюжет в декорациях 90-х, инновационный мультиплеер с передовой механикой движений, хардкорный зомби-режим с пасхалками и квестами, обилие контента на старте и в будущих сезонах — все это ждет в новой части культовой серии. Когда и где состоится релиз Запуск Call of Duty: Black Ops 6 намечен на 25 октября в 13:00 по московскому времени на платформах Battle.net и Steam. Предзагрузка игры открылась еще 21 октября в 12:00 по Москве на всех платформах. Это позволит тем, кто купил игру заранее, мгновенно запустить Black Ops 6 в момент релиза, не тратя время на скачивание файлов. Сюжет и сеттинг События Call of Duty: Black Ops 6 перенесут нас в 1991 год, в самое начало новой эпохи, наступившей после окончания Холодной войны. Главный герой — агент ЦРУ Трой Маршалл, работающий в команде с легендарным Фрэнком Вудсом и другими опытными оперативниками. Игра обещает как интересный одиночный сюжет, так и насыщенный кооператив режим Фото: Роман Наумов © URA.RU Игрокам предстоит раскрыть заговор таинственной организации «Пантеон», проникшей в высшие эшелоны ЦРУ. Динамичная кампания проведет по разным уголкам Земного шара: горячие точки Персидского залива, секретные операции в тылу врага, ограбление казино и многое другое. Разработчики приготовили нелинейное прохождение, позволяющее выбирать разные подходы к выполнению миссий. Революция в управлении и движении Разработчики обещают революцию в механике игры Фото: Thomas Eisenhuth/Global Look Press Главным прорывом в игровом процессе Black Ops 6 станет система всенаправленного движения под кодовым названием Omnimovement. Теперь можно будет спринтовать, прыгать, скользить и вести огонь в любом направлении, открывая невероятные тактические возможности на поле боя. Новая механика позволит уворачиваться от пуль, зрелищно прыгать в окна, быстро менять позиции и застигать врагов врасплох. По словам разработчиков, Omnimovement выведет динамику и зрелищность перестрелок Call of Duty на совершенно новый уровень. Сетевая игра и орды зомби На старте мультиплеера Black Ops 6 ждут 16 новых карт, большинство из которых рассчитаны на популярный режим 6 на 6. Среди них будут как совершенно новые локации, так и переосмысленные версии культовых карт из прошлых частей Black Ops. Режимы вроде «Командного боя» и «Захвата» тоже никуда не денутся. Кооперативная составляющая Black Ops 6 также не разочарует. Режим «Зомби» продолжит историю Dark Aether, начатую в Black Ops Cold War. Уже на релизе будут ждать две масштабные карты с уникальными сюжетными квестами, секретами и огромными боссами. Разработчики прислушались к фанатам и вернули популярные элементы из прошлых частей: оружейный верстак для создания и улучшения оружия, систему модификаций снаряжения, жидкие перки для усиления персонажа и загадочные гобблгамы с мощными временными эффектами. Оптимизация и системные требования Несмотря на впечатляющий визуальный ряд и обилие нововведений, Black Ops 6 сможет запуститься даже на не самых мощных ПК. Минимальные системные требования включают процессор Intel Core i5-6600 / AMD Ryzen 5 1400, 8 ГБ оперативной памяти и видеокарту уровня NVIDIA GeForce GTX 960 / AMD Radeon RX 470. Разработчики обещают хорошую оптимизацию игры Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Для комфортной игры на высоких настройках графики рекомендуется иметь процессор Intel Core i7-6700K / AMD Ryzen 5 1600X, 12 ГБ ОЗУ и видеокарту NVIDIA GeForce RTX 3060 / AMD Radeon RX 6600 XT. На консолях прошлого поколения PS4 и Xbox One игра также будет работать, правда, с некоторыми ограничениями. Размер Black Ops 6 составит около 128 ГБ на всех платформах. К сожалению, русской озвучки в игре не будет — только субтитры. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

25 октября 2024 года войдет в историю как день, когда миллионы геймеров по всему миру смогут погрузиться в атмосферу новой части легендарной серии Call of Duty. О долгожданном релизе Black Ops 6 — игры, которую фанаты ждали целых четыре года, а также о механике игры, системных требованиях и сюжете — подробнее в материале URA.ru. Четыре года на создание игры Команда разработчиков из Treyarch и Raven Software трудилась над Black Ops 6 рекордные 4 года, чтобы подарить нам максимально насыщенную, современную и увлекательную игру. Впечатляющий шпионский сюжет в декорациях 90-х, инновационный мультиплеер с передовой механикой движений, хардкорный зомби-режим с пасхалками и квестами, обилие контента на старте и в будущих сезонах — все это ждет в новой части культовой серии. Когда и где состоится релиз Запуск Call of Duty: Black Ops 6 намечен на 25 октября в 13:00 по московскому времени на платформах Battle.net и Steam. Предзагрузка игры открылась еще 21 октября в 12:00 по Москве на всех платформах. Это позволит тем, кто купил игру заранее, мгновенно запустить Black Ops 6 в момент релиза, не тратя время на скачивание файлов. Сюжет и сеттинг События Call of Duty: Black Ops 6 перенесут нас в 1991 год, в самое начало новой эпохи, наступившей после окончания Холодной войны. Главный герой — агент ЦРУ Трой Маршалл, работающий в команде с легендарным Фрэнком Вудсом и другими опытными оперативниками. Игрокам предстоит раскрыть заговор таинственной организации «Пантеон», проникшей в высшие эшелоны ЦРУ. Динамичная кампания проведет по разным уголкам Земного шара: горячие точки Персидского залива, секретные операции в тылу врага, ограбление казино и многое другое. Разработчики приготовили нелинейное прохождение, позволяющее выбирать разные подходы к выполнению миссий. Революция в управлении и движении Главным прорывом в игровом процессе Black Ops 6 станет система всенаправленного движения под кодовым названием Omnimovement. Теперь можно будет спринтовать, прыгать, скользить и вести огонь в любом направлении, открывая невероятные тактические возможности на поле боя. Новая механика позволит уворачиваться от пуль, зрелищно прыгать в окна, быстро менять позиции и застигать врагов врасплох. По словам разработчиков, Omnimovement выведет динамику и зрелищность перестрелок Call of Duty на совершенно новый уровень. Сетевая игра и орды зомби На старте мультиплеера Black Ops 6 ждут 16 новых карт, большинство из которых рассчитаны на популярный режим 6 на 6. Среди них будут как совершенно новые локации, так и переосмысленные версии культовых карт из прошлых частей Black Ops. Режимы вроде «Командного боя» и «Захвата» тоже никуда не денутся. Кооперативная составляющая Black Ops 6 также не разочарует. Режим «Зомби» продолжит историю Dark Aether, начатую в Black Ops Cold War. Уже на релизе будут ждать две масштабные карты с уникальными сюжетными квестами, секретами и огромными боссами. Разработчики прислушались к фанатам и вернули популярные элементы из прошлых частей: оружейный верстак для создания и улучшения оружия, систему модификаций снаряжения, жидкие перки для усиления персонажа и загадочные гобблгамы с мощными временными эффектами. Оптимизация и системные требования Несмотря на впечатляющий визуальный ряд и обилие нововведений, Black Ops 6 сможет запуститься даже на не самых мощных ПК. Минимальные системные требования включают процессор Intel Core i5-6600 / AMD Ryzen 5 1400, 8 ГБ оперативной памяти и видеокарту уровня NVIDIA GeForce GTX 960 / AMD Radeon RX 470. Для комфортной игры на высоких настройках графики рекомендуется иметь процессор Intel Core i7-6700K / AMD Ryzen 5 1600X, 12 ГБ ОЗУ и видеокарту NVIDIA GeForce RTX 3060 / AMD Radeon RX 6600 XT. На консолях прошлого поколения PS4 и Xbox One игра также будет работать, правда, с некоторыми ограничениями. Размер Black Ops 6 составит около 128 ГБ на всех платформах. К сожалению, русской озвучки в игре не будет — только субтитры.