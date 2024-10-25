Полиция предупредила о провокациях на похоронах убитой в Коркино таксистки

На похоронах убитой в Коркино таксистки возможны провокации
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Павильоны специализированной выставки «Дорога». Екатеринбург, машина полиции, полицейская машина, полиция, дпс
В полиция поступила информация о планируемых в Коркино беспорядках после убийства таксистки Фото:
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В Коркино цыган атаковали местные жители из-за смерти 40-летней таксистки

В день похорон убитой в Коркино Челябинской области таксистки Елены Сарафановой возможны беспорядки. Такие сведения получают правоохранительные органы. Об этом рассказали в Главном управлении МВД по региону.

«В органы внутренних дел поступила информация о том, что в местных сообществах распространяются призывы к беспорядкам и другим незаконным действиям в день похорон Елены Сарафановой. Считаем, что деструктивные силы, включая тех, кто находится далеко за пределами Челябинской области, намеренно нагнетают обстановку в регионе», — сообщили в главке МВД.

Полицейские уточнили, что злоумышленники таким образом подстрекают граждан к совершению незаконных действий, включая акты насилия. В МВД призвали не поддаваться на радикальные призывы и не верить распространяемой информации. Жителям также напомнили, что участникам акций может грозить административная и уголовная ответственность.

Как URA.RU писало ранее, в ночь на 24 октября в Коркино произошло убийство местной таксистки. Тело 40-летней женщины нашли с ножевыми ранениями. В убийстве подозревают 17-летнего цыгана. Жители вышли на стихийный протест против местной диаспоры. В результате руководство правоохранительных органов срочно выехало на место и провело прием жителей.

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В день похорон убитой в Коркино Челябинской области таксистки Елены Сарафановой возможны беспорядки. Такие сведения получают правоохранительные органы. Об этом рассказали в Главном управлении МВД по региону. «В органы внутренних дел поступила информация о том, что в местных сообществах распространяются призывы к беспорядкам и другим незаконным действиям в день похорон Елены Сарафановой. Считаем, что деструктивные силы, включая тех, кто находится далеко за пределами Челябинской области, намеренно нагнетают обстановку в регионе», — сообщили в главке МВД. Полицейские уточнили, что злоумышленники таким образом подстрекают граждан к совершению незаконных действий, включая акты насилия. В МВД призвали не поддаваться на радикальные призывы и не верить распространяемой информации. Жителям также напомнили, что участникам акций может грозить административная и уголовная ответственность. Как URA.RU писало ранее, в ночь на 24 октября в Коркино произошло убийство местной таксистки. Тело 40-летней женщины нашли с ножевыми ранениями. В убийстве подозревают 17-летнего цыгана. Жители вышли на стихийный протест против местной диаспоры. В результате руководство правоохранительных органов срочно выехало на место и провело прием жителей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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