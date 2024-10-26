Четвертый фигурант дела о коррупции в метрополитене Москвы отправлена под арест

Замгендиректора «Технопромимпорт» Яна Талипова арестована Московским судом. Она стала четвертым фигурантом дела о коррупции в метрополитене столицы.
«Уголовное дело об особо крупном мошенничестве, получении и даче взятки в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159, ч. 6 ст. 290 и ч. 5 ст. 291 УК РФ) в отношении Дмитрия Дощатова, Александра Волынского, Александра Васильева и Яны Талиповой ГСУ СКР возбудил 22 октября 2024 года», — сообщили в «Коммерсанте». По их данным, все перечисленные арестованы.
В издании отметили со ссылкой на сотрудников МВД, что «Технопромимпорт» заключил контракт с «Мосинжпроектом» в 2017 году на поставку полушпал для метрополитена в Москве. В 2019 руководство компании заключило с литовской фирмой MAPID фиктивный договор на поставку полушпал на 2,3 миллиарда рублей. Реальный же заказ, не соответствовавший требованиям договора, на 937 миллионов рублей, был размещен на двух белорусских предприятиях.
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