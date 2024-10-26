26 октября 2024

На Екатеринбург надвигается туман. Фото

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Вечерний город. Екатеринбург, смог, вечерний город, туман, вечерний екатеринбург
Туман пока окутал окраину Екатеринбурга Фото:

На Екатеринбург со стороны микрорайона Солнечный (Чкаловский район) надвигается туман. Фотографиями делятся пользователи в соцсетях.

«На город надвигается туман со стороны Солнечного», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». На фотографиях видно, что туман находится довольно низко, так как даже некоторые высотные дома выходят из-под него.

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На Екатеринбург со стороны микрорайона Солнечный (Чкаловский район) надвигается туман. Фотографиями делятся пользователи в соцсетях. «На город надвигается туман со стороны Солнечного», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». На фотографиях видно, что туман находится довольно низко, так как даже некоторые высотные дома выходят из-под него.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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