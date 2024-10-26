Туман пока окутал окраину Екатеринбурга
На Екатеринбург со стороны микрорайона Солнечный (Чкаловский район) надвигается туман. Фотографиями делятся пользователи в соцсетях.
«На город надвигается туман со стороны Солнечного», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». На фотографиях видно, что туман находится довольно низко, так как даже некоторые высотные дома выходят из-под него.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите знать все, что происходит в вашем городе? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!