Екатеринбург накрыл густой туман. Очевидцы сообщили о том, что он дошел до Академического района и жилого района Вторчермет.
Туман начал надвигаться с окраины Екатеринбурга — микрорайона Солнечный (Чкаловский район). Вскоре его начали наблюдать жители в Академическом районе, и в тот же момент он появился над Вторчерметом. Некоторые очевидцы писали о запахе гари с приходом тумана. Пользователи в соцсетях говорят, что туман опустился внезапно, и шутят про схожесть ситуации с улицами Готэма — вымышленного города из вселенной супергероя Бэтмена, видеоигрой Silent Hill и фильма «Мгла» по повести «Туман» Стивена Кинга.
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