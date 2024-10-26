26 октября 2024

Густой туман накрыл Екатеринбург. Фото, видео

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Туман добрался с окраин города до Академического и Вторчермета Фото:

Екатеринбург накрыл густой туман. Очевидцы сообщили о том, что он дошел до Академического района и жилого района Вторчермет.

Туман начал надвигаться с окраины Екатеринбурга — микрорайона Солнечный (Чкаловский район). Вскоре его начали наблюдать жители в Академическом районе, и в тот же момент он появился над Вторчерметом. Некоторые очевидцы писали о запахе гари с приходом тумана. Пользователи в соцсетях говорят, что туман опустился внезапно, и шутят про схожесть ситуации с улицами Готэма — вымышленного города из вселенной супергероя Бэтмена, видеоигрой Silent Hill и фильма «Мгла» по повести «Туман» Стивена Кинга.

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Екатеринбург накрыл густой туман. Очевидцы сообщили о том, что он дошел до Академического района и жилого района Вторчермет. Туман начал надвигаться с окраины Екатеринбурга — микрорайона Солнечный (Чкаловский район). Вскоре его начали наблюдать жители в Академическом районе, и в тот же момент он появился над Вторчерметом. Некоторые очевидцы писали о запахе гари с приходом тумана. Пользователи в соцсетях говорят, что туман опустился внезапно, и шутят про схожесть ситуации с улицами Готэма — вымышленного города из вселенной супергероя Бэтмена, видеоигрой Silent Hill и фильма «Мгла» по повести «Туман» Стивена Кинга.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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