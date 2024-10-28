Из незаконного оборота изъято более 330 единиц огнестрельного оружия (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Сеть подпольных оружейных мастерских раскрыла Федеральная служба безопасности (ФСБ) в 39 регионах России, в том числе в Челябинской области. Об это 28 октября сообщили в пресс-службе ведомства.

«Пресечена противоправная деятельность 124 жителей из 39 субъектов страны, причастных к незаконному обороту средств поражения, а также восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту», — сообщает пресс-служба ведомства на официальном сайте. Подпольная мастерская была обнаружена и в Челябинской области.

Из незаконного оборота изъято более 330 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства. В их числе, пулеметы, автоматы, пистолеты-пулеметы, карабины и другое. Также изъято более 290 килограммов пороха и тротила, 123 электродетонатора, более 633 тысяч патронов различного калибра.

Участникам организационной преступной группировки (ОПГ), осужденным за незаконный оборот оружия в Челябинской области, ранее ужесточили наказание. Им изменили вид исправительного учреждения с исправительной колонии общего режима на исправительную колонию строгого режима, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.