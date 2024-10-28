Челябинск вошел в топ городов РФ, жители которых чаще всего снимают жилье в Северо-Кавказском федеральном округе. Средняя стоимость аренды квартир на данный момент там составляет 2 тысячи 900 рублей в сутки, при этом за год спрос на аренду вырос на 80 %, сообщили 28 октября в пресс-служба «Авито Путешествия».
«Туристы из Челябинской области в первой половине октября 2024 года проявили большой интерес к регионам Северного Кавказа. Да и в целом по России за 2024 год спрос на аренду посуточного жилья в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) вырос на 80%. При этом средняя стоимость аренды жилья там составляет 2 тысячи 900 рублей», — сообщили в пресс-службе.
Челябинцы на Северном Кавказе арендуют как квартиры, так и загородное жилье. Арендовать загородный коттедж там в среднем можно за 6 тысяч 600 рублей. При этом чуть дешевле жилье в Дагестане и Карачаево-Черкесии. Частные дома там можно снять за 5 тысяч 900 рублей и 6 тысяч 200 рублей соответственно. Дороже всего стоит аренда в Северной Осетии. За сутки арендатору придется отдать 8 тысяч 200 рублей.
Как отметили в пресс-службе, в середине октября в основном челябинцы бронировали жилье на трое суток, как правило по двое человек. При этом в целом по России самыми популярными направлениями Северного Кавказа в сентябре 2024 года стали Ставропольский край (49% от всех бронирований), Дагестан (26%) и Северная Осетия (12%).
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!