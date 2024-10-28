В Каштакском бору в Челябинске реконструируют трассу для биатлона

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Биатлон. Златоуст
К бору присоединят еще более 200 га (фото из архива) Фото:

В Каштакском бору в Челябинске реконструируют трассу для биатлона, при этом бор прирастет на 209 га. Подробности процесса рассказал председатель Комитета по экологии и природопользованию челябинского заксобрания Михаил Махов.

«Никакая часть существующей территории Каштакского бора не будет изыматься или вырезаться. Речь идет лишь о создании внутри нее функциональной зоны», — отметил Махов.

Речь идет о комплексе биатлонных сооружений, который был построен около 40 лет назад. Там тренируются ребята из детской спортшколы, но за годы сооружения пришли в негодность.

«В данный момент нормативные требования к памятнику природы не позволяют реконструировать линейные объекты. Стрельбище и лыжную трассу, которые находятся сейчас в достаточно плачевном состоянии, нельзя обновить. », — добавил Махов.

После расширения территория памятника природы Каштакский бор увеличится почти на 209 гектаров. В целом площадь бора вырастет до почти трех тысяч га. Махов подчеркнул, что капитальное строительство здесь не запланировано, лишь реконструкция, которая будет способствовать развитию детского спорта.

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В Каштакском бору в Челябинске реконструируют трассу для биатлона, при этом бор прирастет на 209 га. Подробности процесса рассказал председатель Комитета по экологии и природопользованию челябинского заксобрания Михаил Махов. «Никакая часть существующей территории Каштакского бора не будет изыматься или вырезаться. Речь идет лишь о создании внутри нее функциональной зоны», — отметил Махов. Речь идет о комплексе биатлонных сооружений, который был построен около 40 лет назад. Там тренируются ребята из детской спортшколы, но за годы сооружения пришли в негодность. «В данный момент нормативные требования к памятнику природы не позволяют реконструировать линейные объекты. Стрельбище и лыжную трассу, которые находятся сейчас в достаточно плачевном состоянии, нельзя обновить. », — добавил Махов. После расширения территория памятника природы Каштакский бор увеличится почти на 209 гектаров. В целом площадь бора вырастет до почти трех тысяч га. Махов подчеркнул, что капитальное строительство здесь не запланировано, лишь реконструкция, которая будет способствовать развитию детского спорта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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