В Каштакском бору в Челябинске реконструируют трассу для биатлона

28 октября 2024 в 16:36 Размер текста - 17 +

К бору присоединят еще более 200 га (фото из архива) Фото: Алексей Казанцев © URA.RU В Каштакском бору в Челябинске реконструируют трассу для биатлона, при этом бор прирастет на 209 га. Подробности процесса рассказал председатель Комитета по экологии и природопользованию челябинского заксобрания Михаил Махов. «Никакая часть существующей территории Каштакского бора не будет изыматься или вырезаться. Речь идет лишь о создании внутри нее функциональной зоны», — отметил Махов. Речь идет о комплексе биатлонных сооружений, который был построен около 40 лет назад. Там тренируются ребята из детской спортшколы, но за годы сооружения пришли в негодность. «В данный момент нормативные требования к памятнику природы не позволяют реконструировать линейные объекты. Стрельбище и лыжную трассу, которые находятся сейчас в достаточно плачевном состоянии, нельзя обновить. », — добавил Махов. После расширения территория памятника природы Каштакский бор увеличится почти на 209 гектаров. В целом площадь бора вырастет до почти трех тысяч га. Махов подчеркнул, что капитальное строительство здесь не запланировано, лишь реконструкция, которая будет способствовать развитию детского спорта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Каштакском бору в Челябинске реконструируют трассу для биатлона, при этом бор прирастет на 209 га. Подробности процесса рассказал председатель Комитета по экологии и природопользованию челябинского заксобрания Михаил Махов. «Никакая часть существующей территории Каштакского бора не будет изыматься или вырезаться. Речь идет лишь о создании внутри нее функциональной зоны», — отметил Махов. Речь идет о комплексе биатлонных сооружений, который был построен около 40 лет назад. Там тренируются ребята из детской спортшколы, но за годы сооружения пришли в негодность. «В данный момент нормативные требования к памятнику природы не позволяют реконструировать линейные объекты. Стрельбище и лыжную трассу, которые находятся сейчас в достаточно плачевном состоянии, нельзя обновить. », — добавил Махов. После расширения территория памятника природы Каштакский бор увеличится почти на 209 гектаров. В целом площадь бора вырастет до почти трех тысяч га. Махов подчеркнул, что капитальное строительство здесь не запланировано, лишь реконструкция, которая будет способствовать развитию детского спорта.