Силовики закрыли дело свердловского статусного дорожника

Дело свердловского замначальника управления автодорог Мелехова прекращено
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Апелляция по мере пресечения Ксении Карелиной (Хавана). Екатеринбург, портфель
Олега Мелехова подозревали в превышении полномочий (архивное фото) Фото:

Силовики прекратили уголовное преследование заместителя начальника управления автомобильных дорог по Свердловской области Олега Мелехова. Ему, по данным URA.RU, вменяли статью «Превышение должностных полномочий».

Претензии к Мелехову у сотрудников правоохранительных органов появились три года назад. Тогда его подозревали в коррупции. В ноябре 2021-го Мелехова временно отстранили от работы — на период проверки.

После этого обвинение было переквалифицировано — на ст. 286 УК РФ. Фабула этого дела — неизвестна. Но до суда, по словам источника URA.RU, оно не дошло. «Дело было прекращено на стадии следствия», — сказал собеседник агентства. Ответ от свердловского управления СКР ожидается.

Мелехов на данный момент работает в той же должности. 5 августа он рассказывал о ремонте дороги от Горного Щита до села Верхнемакарово. Его комментарий опубликован в telegram-канале департамента информационной политики региона.

Теперь Мелехов взыскивает издержки в порядке реабилитации. На прошлой неделе он выиграл суд. Минфин обязали покрыть его расходы на адвокатов, рассказали URA.RU в Свердловском областном суде.

А вот бывшему начальнику Мелехова — Вячеславу Данилову — повезло меньше. Его дело дошло до суда. Силовики обвиняют дорожника в получении взятки в 12 миллионов рублей за покровительство. Деньги, по версии следствия, он получил с октября 2022-го по сентябрь 2023-го. Указания ему давал свердловский экс-министр транспорта и дорожного хозяйства Василий Старков, также обвиненный в коррупции и попавший под суд. По версии силовиков, он получил четыре миллиона за выбивание госконтрактов. Оба фигуранта свою вину признали.

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Силовики прекратили уголовное преследование заместителя начальника управления автомобильных дорог по Свердловской области Олега Мелехова. Ему, по данным URA.RU, вменяли статью «Превышение должностных полномочий». Претензии к Мелехову у сотрудников правоохранительных органов появились три года назад. Тогда его подозревали в коррупции. В ноябре 2021-го Мелехова временно отстранили от работы — на период проверки. После этого обвинение было переквалифицировано — на ст. 286 УК РФ. Фабула этого дела — неизвестна. Но до суда, по словам источника URA.RU, оно не дошло. «Дело было прекращено на стадии следствия», — сказал собеседник агентства. Ответ от свердловского управления СКР ожидается. Мелехов на данный момент работает в той же должности. 5 августа он рассказывал о ремонте дороги от Горного Щита до села Верхнемакарово. Его комментарий опубликован в telegram-канале департамента информационной политики региона. Теперь Мелехов взыскивает издержки в порядке реабилитации. На прошлой неделе он выиграл суд. Минфин обязали покрыть его расходы на адвокатов, рассказали URA.RU в Свердловском областном суде. А вот бывшему начальнику Мелехова — Вячеславу Данилову — повезло меньше. Его дело дошло до суда. Силовики обвиняют дорожника в получении взятки в 12 миллионов рублей за покровительство. Деньги, по версии следствия, он получил с октября 2022-го по сентябрь 2023-го. Указания ему давал свердловский экс-министр транспорта и дорожного хозяйства Василий Старков, также обвиненный в коррупции и попавший под суд. По версии силовиков, он получил четыре миллиона за выбивание госконтрактов. Оба фигуранта свою вину признали.
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