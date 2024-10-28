28 октября 2024

Мэрия Екатеринбурга назвала улицу в честь актера, сыгравшего «Шурика»

В Екатеринбурге назвали улицу в честь Александра Демьяненко
© Служба новостей «URA.RU»
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Светофор на пересечении улиц Коли Мяготина и Тобольная. Курган, пешеходный переход, пешеход, Светоыор, пересечение улиц коли мяготина и Тобольная
Новая улица соединяет два участка в Малом Истоке (архивное фото) Фото:

Власти Екатеринбурга назвали улицу в пригородном поселке Малый Исток в честь народного артиста РСФСР Александра Демьяненко. Постановление об этом подписал мэр Алексей Орлов.

«Присвоить элементу улично-дорожной сети — улице с проектным наименованием „Проектируемая улица — 40“, расположенной в Октябрьском районе города Екатеринбурга, наименование „Александра Демьяненко“», — следует из сообщения. Контролем исполнения постановления займется вице-мэр Алексей Галямов.

Демьяненко родился 1937 года в Свердловске, учился в школе №37. Наиболее известен как исполнитель главной роли Шурика в кинокомедиях Леонида Гайдая — «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» (1965) и «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (1967), а также роли инженера Тимофеева в «Иван Васильевич меняет профессию» (1973). Артист скончался летом 1999 года.

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Власти Екатеринбурга назвали улицу в пригородном поселке Малый Исток в честь народного артиста РСФСР Александра Демьяненко. Постановление об этом подписал мэр Алексей Орлов. «Присвоить элементу улично-дорожной сети — улице с проектным наименованием „Проектируемая улица — 40“, расположенной в Октябрьском районе города Екатеринбурга, наименование „Александра Демьяненко“», — следует из сообщения. Контролем исполнения постановления займется вице-мэр Алексей Галямов. Демьяненко родился 1937 года в Свердловске, учился в школе №37. Наиболее известен как исполнитель главной роли Шурика в кинокомедиях Леонида Гайдая — «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» (1965) и «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (1967), а также роли инженера Тимофеева в «Иван Васильевич меняет профессию» (1973). Артист скончался летом 1999 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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