Мэрия Екатеринбурга назвала улицу в честь актера, сыгравшего «Шурика»

Власти Екатеринбурга назвали улицу в пригородном поселке Малый Исток в честь народного артиста РСФСР Александра Демьяненко. Постановление об этом подписал мэр Алексей Орлов.
«Присвоить элементу улично-дорожной сети — улице с проектным наименованием „Проектируемая улица — 40“, расположенной в Октябрьском районе города Екатеринбурга, наименование „Александра Демьяненко“», — следует из сообщения. Контролем исполнения постановления займется вице-мэр Алексей Галямов.
Демьяненко родился 1937 года в Свердловске, учился в школе №37. Наиболее известен как исполнитель главной роли Шурика в кинокомедиях Леонида Гайдая — «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» (1965) и «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (1967), а также роли инженера Тимофеева в «Иван Васильевич меняет профессию» (1973). Артист скончался летом 1999 года.
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